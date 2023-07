Dax zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed höher starten.

Am Mittwoch hatte er 0,5 Prozent schwächer bei 16.131,46 Zählern geschlossen. Die US-Börsen gingen kaum verändert aus dem Handel. Die US-Notenbank hat die Geldpolitik weiter gestrafft, sich zugleich jedoch noch nicht auf die Höhe des Zinsgipfels festgelegt. Sie hob den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen viertel Prozentpunkt an - auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent.

Im Tagesverlauf dürfte sich nun der Fokus auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) richten. Volkswirte gehen davon aus, dass die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde die Zinsen das neunte Mal in Folge anheben werden. Erwartet wird eine Erhöhung des Einlagensatzes, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, um einen viertel Prozentpunkt auf dann 3,75 Prozent.

Auf der Konjunkturseite stehen die Zahlen zur US-Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal auf der Agenda. Zudem lassen sich eine Reihe von Unternehmen in ihre Bilanzen schauen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.131,46

Dax-Future

16.272,00

EuroStoxx50

4.346,15

EuroStoxx50-Future

4.385,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.520,12 +0,2 Prozent

Nasdaq

14.127,28 -0,1 Prozent

S&P 500

4.566,75 +0,0 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

32.878,33 +0,6 Prozent

Shanghai

3.237,13 +0,4 Prozent

Hang Seng

19.629,03 +1,4 Prozent

