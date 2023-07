dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Leichte Kursgewinne zeichnen sich am Donnerstag nach der erneuten Zinserhöhung in den USA am deutschen Aktienmarkt ab. Der Broker IG indizierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel rund 0,3 Prozent höher bei 16 186 Punkten. Damit setzt sich das jüngste Auf und Ab des Dax zwischen 16 000 und 16 200 Zählern fort. Die US-Notenbank Federal Reserve griff im Kampf gegen die Inflation zu einer weiteren Zinserhöhung. Sie hob den Leitzins am Vorabend um weitere 0,25 Prozentpunkte an. Damit liegt er nun in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es ist der höchste Stand seit 22 Jahren. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte das im späten Handel gut weggesteckt, unter dem Strich beendete er die Sitzung mit einem moderaten Plus. Dieser Vorgabe schließt sich der Dax zunächst an.

USA: - LEICHTE KURSGEWINNE - Auf die erneute Leitzinsanhebung in den USA haben die New Yorker Börsen am Mittwoch letztlich nur wenig reagiert. Zwischenzeitlich etwas deutlichere Kursgewinne im Anschluss an die Notenbank-Entscheidung revidierten die Indizes danach größtenteils wieder. Am Ende des Tages stand der Leitindex Dow Jones Industrial 0,23 Prozent höher bei 35 520,12 Punkten. Die Fed greift im Kampf gegen die Inflation zu einer weiteren Zinserhöhung. Sie hob den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte an. Damit liegt er in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es ist der höchste Stand seit 22 Jahren. Die elfte Erhöhung binnen 16 Monaten war allgemein erwartet worden.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelgt. Die elfte Zinserhöhung in den USA binnen 16 Monaten sorgte nicht wirklich für Gegenwind. Diese war allgemein erwartet worden. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,7 Prozent zu. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann im späten Handel 0,5 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 1,4 Prozent zu.

DAX 16131,46 -0,49 XDAX 16137,71 -0,58 EuroSTOXX 50 4346,15 -1,03 Stoxx50 3973,55 -0,90 DJIA 35520,12 0,23 S&P 500 4566,75 -0,02 NASDAQ 100 15499,27 -0,40

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,29 0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1096 0,09 USD/Yen 140,0090 -0,17 Euro/Yen 155,3510 -0,08

ROHÖL:

Brent 83,71 0,79 USD WTI 79,64 0,86 USD

