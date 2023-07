EQS-HV: GEOXIP AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 31.08.2023 in Alte Gutsscheune Gut Häusern 2 85229 Markt Indersdorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: GEOXIP AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

GEOXIP AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 31.08.2023 in Alte Gutsscheune Gut Häusern 2 85229 Markt Indersdorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



27.07.2023 / 15:05 CET/CEST

GEOXIP AG Vierkirchen Amtsgericht München, HRB 267157 Einladung der Aktionäre/innen zur Hauptversammlung Die Hauptversammlung findet statt am/um: 31.08.2023 um 15:00 Uhr im Restaurant Alte Gutsscheune

Gut Häusern 2

85229 Markt Indersdorf

Tagesordnung: 1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31.12.2022 endende Geschäftsjahr 2) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Alleinvorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Der Vorstand

