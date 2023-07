EQS-News: Centurion Law Group ernennt Oneyka Cindy Ojogbo und Zion Adeoye zu neuen Partnern und Aktionären

EQS-News: Centurion Law Group / Schlagwort(e): Personalie

Centurion Law Group ernennt Oneyka Cindy Ojogbo und Zion Adeoye zu neuen Partnern und Aktionären Die Centurion Law Group ist stolz darauf, Oneyka Cindy Ojogbo und Zion Adeoye als neue Partner und Aktionäre der Kanzlei bekannt zu geben. Die Centurion Law Group (https://CenturionLG.com), eine führende panafrikanische Rechtsberatung mit Spezialisierung auf Energie und Rohstoffe, ist stolz darauf, Oneyka Cindy Ojogbo und Zion Adeoye zu den neuen Partnern und Aktionären der Kanzlei bekannt zu geben. Die Beförderung von Ojogbo und Adeoye, bei der ersten auf Afrika fokussierten Gesellschaft, die an der Deutschen Börse notiert ist, ist ein Beweis für ihre Führungsrolle und ihre Kompetenz im afrikanischen Rechtsbereich sowie für ihr Engagement, die nachhaltige Entwicklung des Kontinents voranzutreiben. Oneyka Cindy Ojogbo war ein wesentlicher Bestandteil der Erfolgsgeschichte von Centurion, indem sie einen außergewöhnlichen juristischen Scharfsinn und ein umfassendes Verständnis der afrikanischen Energielandschaft bewiesen hat. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in der strategischen Beratung von Kunden bei komplexen Energietransaktionen und -projekten ist ihre Beförderung zur Partnerin eine Bestätigung ihres Engagements und ihrer Expertise. Als Absolventin der Columbia Law School verfügt Ojogbo über langjährige Erfahrungen in der Beratung von Kunden in den Bereichen Strom, Energie und Infrastruktur. Im Jahr 2019 wurde sie zur Leiterin des Frankfurter Büros der Centurion Law Group ernannt, eine Rolle, in der Ojogbo ein wachsendes Portfolio von Mandanten in Deutschland und Westeuropa betreute. Im Laufe ihrer Karriere hat Ojogbo Kunden, darunter Regierungen, Finanziers, Projektgesellschaften und Sponsoren, über den Lebenszyklus von Projekten in verschiedenen Rechtsordnungen beraten. Ihre Arbeit erstreckte sich über mehrere Sektoren und umfasste Transaktionen von unterschiedlicher Komplexität. Im Jahr 2020 wurde Ojogbo als Beiratsmitglied für das Regulatory Affairs Committee der African Energy Chamber ausgewählt und bei den African Legal Awards mit dem Private Practice Rising Star Award ausgezeichnet. Kurz darauf wurde sie zur Direktorin bei Centurion befördert. „Ich fühle mich sehr geehrt.", sagt Oneyka Cindy Ojogbo. „Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die sie mit sich bringt, und freue mich darauf, dieses neue Kapitel aufzuschlagen und unseren Kunden mit einem Höchstmaß an Kompetenz und Engagement zu dienen." Zion Adeoye ist geschäftsführender Direktor der Centurion Law Group und hat ein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen bewiesen und herausragende Beiträge zum Wachstum der Kanzlei geleistet. Als erfahrener Anwalt mit umfassender Erfahrung im Energierecht hat er eine entscheidende Rolle bei der Sicherung günstiger Ergebnisse für Mandanten auf dem gesamten Kontinent gespielt. Adeoye hat einen LLB-Abschluss der nigerianischen Universität Ibadan, einen LLM-Abschluss der Columbia University, New York, und einen MBA-Abschluss der University of Dundee, Schottland. Er ist Mitglied der Nigerian Bar Association und der Association of Independent Petroleum Negotiators. Bevor er 2017 zu Centurion kam, war er in verschiedenen Funktionen bei der Nigerian Petroleum Development Company Limited, KPMG Nigeria, Terra Cotta Legal, Olaniwun Ajayi LP, Templars Law und Transnational Energy Group tätig und war maßgeblich an der Reform der Öl- und Gasgesetzgebung in mehreren afrikanischen Märkten beteiligt. Adeoye wurde außerdem bei den Nigerian Rising Stars Awards mit dem ESQ 40 under 40 Lawyer Award ausgezeichnet, weil er die Zukunft des Rechtsberufs in Nigeria mitgestaltete. Bei Centurion diente Adeoye als wichtiger Berater bei verschiedenen Öl- und Gasinvestitionen und war an wichtigen Transaktionen beteiligt, die den Erfolg der Kanzlei geprägt haben. Seine Ernennung zum Managing Director im Jahr 2020 war nicht nur eine Anerkennung für seinen Beitrag und sein Engagement für die Kanzlei, sondern auch ein Commitment, dass Adeoye Centurion zur Verwirklichung seines Ziels führen wird, die führende Anwaltskanzlei in Afrika zu werden. „Ich fühle mich geehrt, Teil dieser angesehenen Firma zu sein, die die Zukunft der afrikanischen Rechtspraxis gestaltet, und fühle mich durch die Ernennung zum Partner geehrt. Ich freue mich auf noch größere Errungenschaften mit Centurion.", sagt Zion Adeoye. „Wir freuen uns sehr, Oneyka Cindy Ojogbo und Zion Adeoye als Partner und Anteilseigner der Centurion Law Group bekannt zu geben. Ihr außerordentliches Engagement, ihr Fachwissen und ihr Einsatz für hervorragende Leistungen haben entscheidend zum Erfolg der Kanzlei beigetragen, und wir freuen uns auf ihre weiteren Beiträge für unsere Mandanten und das Wachstum des afrikanischen Energiesektors. Sie repräsentieren die Zukunft der Kanzlei und ich bin zuversichtlich, dass ihre Arbeit die Position von Centurion als führendes juristisches Kraftzentrum in Afrika weiter festigen wird.", erklärt NJ Ayuk, Gründer und CEO der Centurion Law Group und Executive Chairman der African Energy Chamber. Verteilt durch die APO Group im Namen der Centurion Law Group. Bild herunterladen: https://apo-opa.info/3DuqAui

