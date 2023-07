EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung



27.07.2023 / 14:00 GMT/BST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



UNTERNEHMENSMITTEILUNG Zur sofortigen Veröffentlichung am 27. Juli 2023 JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung Die Geschäftsleitung von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (das „ICAV") möchte hiermit bekanntgeben, dass bei der außerordentlichen Hauptversammlung des ICAV, die am 26. Juli 2023 um 16 Uhr 30 (irischer Zeit) in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Irland) abgehalten wurde, der Beschluss so angenommen wurde, wie er im Rundschreiben vom 3. Juli 2023 dargelegt wurde.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: JPMorgan Connie MacCurrach 07809830116 Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.

27.07.2023 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com