GNW-Adhoc: ALSA Ventures bringt Vantage Biosciences zur Behandlung diabetesbedingter Augenerkrankungen auf den Markt

Diabetesbedingte Augenerkrankungen sind die Hauptursache für Erblindung bei

Personen im erwerbsfähigen Alter * VX-01 ist eine orale Therapie - derzeitige Behandlungen erfordern regelmäßige invasive intravitreale Injektionen und greifen in fortgeschrittenen Krankheitsstadien ein * Geplanter Beginn der klinischen Phase-2-Studie ist Mitte 2024 * VX-01 zielt auf die neurovaskulären Entzündungsprozesse ab, von denen man annimmt, dass sie zu mikrovaskulären Folgeerscheinungen führen, und verspricht daher ein frühzeitiges Eingreifen, um das Fortschreiten der Krankheit zu modifizieren oder aufzuhalten LONDON, July 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vantage Biosciences (https://vantage- biosciences.com/), ein neues, von ALSA Ventures (https://www.alsaventures.com/) gegründetes Unternehmen, das in neuartige Therapeutika für ungedeckte medizinische Bedürfnisse investiert, freut sich, den Erwerb des Hauptprodukts VX-01 bekannt zu geben. VX-01 ist eine orale Therapie für diabetesbedingte Augenerkrankungen, die Mitte 2024 in die klinische Phase 2 eintreten soll. Diabetesbedingte Augenerkrankungen sind die häufigste Ursache für Erblindung bei Menschen im erwerbsfähigen Alter und betreffen jeden dritten Diabetiker. Dies sind mehr als 382 Millionen Menschen weltweit. Sie entwickelt sich in der Regel 5-6 Jahre nach Beginn des Diabetes. Die derzeitige Standardtherapie für diabetesbedingte Augenerkrankungen besteht aus einer Reihe von Anti-VEGF-Medikamenten, die auf die mikrovaskulären Folgeerscheinungen abzielen, die in späteren Krankheitsstadien auftreten und regelmäßige invasive intravitreale Injektionen erfordern. Vantage Biosciences ist bestrebt, eine innovative orale Behandlung bereitzustellen, von der erwartet wird, dass sie die chronische, niedriggradige Entzündung der neurovaskulären Einheit des Auges, die durch Diabetes ausgelöst wird, unterbricht und dadurch die daraus resultierende mikrovaskuläre Angiopathie beseitigt. ?Wir freuen uns, Vantage Biosciences auf den Weg zu bringen und VX-01 Phase-2- Studien zuzuführen, die einen bedeutenden Fortschritt in einem Bereich mit ungedecktem Bedarf für die Behandlung diabetesbedingter Augenerkrankungen versprechen", so Alek Safarian, Managing Partner bei ALSA Ventures. ?Unser Ziel ist es, die VX-01-Therapie, die das Potenzial hat, das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern oder zu verändern, als orale Intervention weiterzuentwickeln. Durch frühzeitiges Eingreifen, bevor irreversible Schäden auftreten, könnte VX-01 die Belastung durch diabetesbedingte Augenerkrankungen erheblich verringern und die Sehkraft von Risikopatienten erhalten." Die erste Phase-2-Studie, deren Beginn für Mitte 2024 geplant ist, zielt auf ein frühes Krankheitsstadium bei Diabetikern ab. Im Erfolgsfall könnte sich VX-01 zu einer bahnbrechenden Therapie entwickeln, die eine bequemere und wirksamere Alternative zu bestehenden Behandlungen darstellt. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: David James Digital Mantra Group Team@dmgpr.com Über Vantage Biosciences Vantage Biosciences beschäftigt sich mit der Hauptursache des Sehkraftverlusts bei Diabetes, dem neuroinflammatorischen Insult, der der Mikroangiopathie vorausgeht und zur Degeneration der neurovaskulären Einheit des Auges führt. Unser Ziel ist es, Patienten den Zugang zu krankheitsmodifizierenden Therapien für diabetische Augenerkrankungen zu ermöglichen, indem wir Medikamente entwickeln, die am frühesten Punkt der Krankheitsbiologie ansetzen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.vantage-biosciences.com/ Über ALSA Ventures ALSA Ventures ist ein Frühphasen-Investor im Bereich Biowissenschaften. Das Unternehmen baut ein Unternehmensportfolio auf, das auf innovativen Erkenntnissen zur Behandlung von Krankheiten beruht, für die es derzeit nur begrenzte oder gar keine therapeutischen Optionen gibt. Wir arbeiten mit einem breiten globalen Netzwerk von präklinischen und klinischen Experten zusammen, um ein tiefes Verständnis der für die Umsetzung relevanten Krankheitsbiologie zu erlangen und dann das kollektive Wissen und die operative Erfahrung des Teams zum Identifizieren von Chancen für medikamentöse Interventionen zu nutzen. Unser Fokus liegt darin, die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern, indem wir das volle Potenzial von Wirkstoffen im klinischen Stadium ausschöpfen. Während wir unser Portfolio weiter ausbauen, bleibt unsere Mission klar: Patienten auf der ganzen Welt lebensverändernde Therapien zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.alsaventures.com/.