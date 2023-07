GNW-Adhoc: Hier können Sie sparen: Rabatte von Momcozy zur Weltstillwoche ab dem 1. August

^NEW YORK, July 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während sich die Welt auf die Weltstillwoche vorbereitet, richtet sich Momcozy (https://momcozy.com/pages/breastfeeding-week-2023?utm_source=pr- cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8), die bei über 2 Millionen Müttern weltweit beliebte Begleitmarke, auf das diesjährige Motto der Feierlichkeiten aus: ?Echte Unterstützung für stillende Mütter". Momcozy ist stolz darauf, als Komplettlösung und -service für Mütter während der Festwoche 20 % Rabatt auf alle Produkte, die auf der Website erhältlich sind, und 30 % Rabatt auf Umstands-BHs zu gewähren. Mütter können die Rabatte vom 1. bis 7. August mit dem Code ?BW2023" auf der Website von Momcozy nutzen. Die einwöchige Aktion hat sich zum Ziel gesetzt, jeder Mutter dabei zu helfen, eine ?Cozy Mom" - also eine gemütliche Mutter - zu werden, und unterstützt das Stillen mit zuverlässigen, praktischen und gemütlichen Produkten: Freihändig abpumpende Milchpumpen Abpumpende Mütter können von Rabatten auf die freihändig tragbaren Milchpumpen von Momcozy profitieren, darunter die All-in-One M5 (https://momcozy.com/products/all-in-one-m5-wearable-breast-pump-painless-to- pump?utm_source=pr-cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8), die hocheffiziente S12 Pro (https://momcozy.com/products/momcozy-s12-pro-wearable- breast-pump?utm_source=pr-cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8) und die langlebige S9 Pro (https://momcozy.com/products/momcozy-s9-pro-wearable-breast- pump?utm_source=pr-cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8). Diese Pumpen gewährleisten nicht nur Komfort und Effizienz beim Abpumpen der Milch, sondern auch die Freiheit zum Multitasking - ein idealer Vorteil für stillende Mütter. Still- und Abpump-BHs Mütter erhalten außerdem einen Rabatt von 30 % auf Still-BHs ab einem Bestellwert von 74 USD (nicht kombinierbar mit 20 % Rabatt auf den gesamten Shop). Die BHs, darunter der nahtlose Ultra Soft Still-BH (https://momcozy.com/products/breastfeeding-seamless-wirefree-nursing- bras?utm_source=pr-cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8), der nahtlose florale Push-Up-BH zum Stillen (https://momcozy.com/products/breastfeeding- seamless-support-nursing-bra?utm_source=pr- cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8) und der äußerst robuste 4-in-1-BH für freihändiges Abpumpen, (https://momcozy.com/products/momcozy-4-in-1-hands- free-pumping-bra?utm_source=pr-cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8) bieten stillenden Müttern das Beste an anschmiegsamem Komfort, Unterstützung und Bequemlichkeit. Andere Essentials Die Rabatte erstrecken sich auch auf andere essentielle Produkte für Eltern, einschließlich des erstklassig bewerteten Video-Babyphones (https://momcozy.com/products/momcozy-video-baby-monitor?utm_source=pr- cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8) von Momcozy, das versenkbarer Babygitter (https://momcozy.com/products/momcozy-retractable-baby- gate?utm_source=pr-cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8), der 6-in-1- Schnell-Babyflaschenwärmer (https://momcozy.com/products/momcozy-6-in-1-fast- baby-bottle-warmer?utm_source=pr-cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8) und eines Windelsortiments - und einer Reihe weiterer Produkte. ?Wir von Momcozy glauben, dass Mütter das Rückgrat der Familie sind und nur das Beste verdienen", so ein Vertreter von Momcozy. ?Wir sind stolz darauf, stillende Mütter auf der ganzen Welt zu unterstützen und freuen uns darauf, dass unsere Produkte während der Weltstillwoche eine Rolle auf ihrem Weg spielen." Besuchen Sie die Website (https://momcozy.com/) von Momcozy in dieser Weltstillwoche, um das Stillen zu feiern und sich als Mutter rundum wohl zu fühlen! Über Momcozy Momcozy ist bestrebt, Mütter von der Schwangerschaft bis in die frühen Phasen der Mutterschaft zu begleiten. Mit seinen Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter bietet Momcozy Müttern überall den besten Komfort. Mit kontinuierlicher Innovation und der Beteiligung von Müttern hat Momcozy Produkte geschaffen, die das Leben von Müttern einfacher und bequemer machen. Ein Foto ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0373f057-efa8- 46e6-85c4-ffe33ab4e4be °