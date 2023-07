Mindestens sieben Tote bei Explosion in Agrarsilo in Brasilien

PALOTINA (dpa-AFX) - Bei einer Explosion im Silo eines Agrarbetriebs im Süden Brasiliens sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Weitere zwölf Personen wurden verletzt, wie das brasilianische Landwirtschaftsunternehmen C. Vale am Donnerstag mitteilte. Die Ursache für den Unfall im Ort Palotina im Bundesstaat Palotina war zunächst unklar. "Die Opfer haben in einem Tunnel gearbeitet, als sich die Explosion ereignete", sagte ein Feuerwehrmann im brasilianischen Fernsehen. Brasilien ist einer der größten Agrarproduzenten der Welt./mfa/DP/zb