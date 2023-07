Nigers gestürzter Präsident ruft zum Kampf für Demokratie auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Niamey (Reuters) - Im Niger hat der vom Militär abgesetzte Präsident Mohamed Bazoum die Bevölkerung aufgerufen, die hart erkämpften Errungenschaften der Demokratie zu retten.

Dafür würden die Menschen, die die Demokratie lieben, sorgen, schrieb er am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter). Dort forderte auch Außenminister Hassoumi Massoudou "alle Demokraten und Patrioten" auf, dieses "gefährliche Abenteuer" scheitern zu lassen. Wer in diesem Putsch das Kommando übernommen hat, war zunächst nicht klar. Am Mittwoch hatte die Präsidentengarde, eine Eliteeinheit der Armee, Präsident Bazoum in der Hauptstadt Niamey festgesetzt und den Zugang zum Präsidentenpalast und mehreren Ministerien gesperrt.

An der Spitze der Präsidentengarde steht General Omar Tchiani. Die Erklärung des putschenden Militärs verlas am Mittwochabend im staatlichen Fernsehen jedoch Amadou Abdramane, ein Oberst der Luftwaffe, der sich flankiert von neun Offizieren zeigte. Abdramane erklärte, der Präsident sei abgesetzt. Die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte hätten beschlossen, "dem Regime, das Sie kennen, wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage und der schlechten Regierungsführung, ein Ende zu setzen", sagte Abdramane an die Zuschauerinnen und Zuschauer gerichtet. Die Grenzen des Landes seien geschlossen worden. Zudem seien eine landesweite Ausgangssperre verhängt und alle Institutionen der Republik suspendiert worden.

Außenminister Massoudou sagte am Donnerstagmorgen dem französischen Sender France 24, Präsident Bazoum werde derzeit noch immer im Präsidentenpalast festgehalten. Wo sich der Minister selbst aufhielt, war unklar. In der Hauptstadt war es am Morgen infolge der vom Militär verhängten Ausgangssperre ruhig. Am Mittwoch hatten sich Bazoum-Anhänger in der Stadt versammelt und ihren Widerstand gegen einen Machtwechsel zum Ausdruck gebracht.

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte am Donnerstag, die Ereignisse im Niger würden mit großer Sorge verfolgt. "Wir verurteilen den Versuch von Teilen des Militärs, die verfassungsmäßige demokratische Ordnung Nigers umzustoßen und fordern diese auf, den demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum unverzüglich freizulassen und in ihre Unterkünfte zurückzukehren. Die diesbezüglichen Bemühungen der Afrikanischen Union und der Regionalorganisation ECOWAS haben unsere volle Unterstützung."

Die Wahl Bazoums im Jahr 2021 war der erste demokratische Machtwechsel in dem bitterarmen westafrikanischen Land, in dem das Militär seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 viermal geputscht hat. Ein erfolgreicher Putsch wäre ein schwerer Rückschlag für die Bemühungen europäischer Staaten, islamistische Gruppierungen in der Sahel-Zone zu bekämpfen.

