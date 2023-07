Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu den Bränden am Mittelmeer

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu den Bränden am Mittelmeer:

"Zugegeben: Passiert sind solche Katastrophen früher schon. Vor allem in heißen Sommern, die es ebenfalls immer wieder gegeben hat. Neu ist allerdings ihre Häufung. Neu ist, dass die Hitzeperioden heißer sind als früher, länger dauern und einhergehen mit häufigeren Extremwetterereignissen. Stürme, Überschwemmungen und eben auch Brände - in ihrer Gesamtheit sind dies unstrittig Folgen der sich beschleunigenden Erderwärmung. Höchste Zeit innezuhalten. Höchste Zeit, die Lebensweise in unseren Wohlstands- und Industriegesellschaften grundsätzlich zu hinterfragen. (...) In der Bundesrepublik erlebt derweil eine Partei einen Höhenflug, die nicht einmal bereit ist, anzuerkennen, dass die Erderwärmung menschengemacht ist. Es wird Zeit, dass mehr Bürgerinnen und Bürger hierzulande den Ernst der Lage begreifen. Dazu beitragen könnte, wenn die Ampel (...) endlich zu einem konstruktiven Arbeitsmodus fände und der Union mehr einfiele, als sich über die Pannen ihres Chefs zu zerlegen."/al/DP/he