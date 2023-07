Russell 2000: Bullen wollen es wissen!

Der marktbreite Russell 2000 Index und guter Indikator für die US-Wirtschaft hat seit den Rekordständen aus Ende 2021 korrigiert, scheint diese Phase jedoch durch den Aufbau eines Bodens nun abschließend zu wollen. Aus technischer Sicht befindet sich der Index unmittelbar vor dem Abschluss seiner zurückliegenden Konsolidierungsphase mit dem Hang zu einem Trendwechsel und einer möglichen Rallye.

Um einen nachhaltigen Trendwechsel tatsächlich vollziehen zu können und den im Vorfeld etablierten Support aus 2018 bis 2020 um 1.740 Punkten zu nutzen, bedarf es nun eines Kurssprungs über einen seit August letzten Jahres laufenden Abwärtstrend sowie die Kursmarke von rund 2.000 Punkten. Infolgedessen könnte dann Aufwärtspotenzial an 2.107 und 2.288 Punkte entstehen.

Ein Verbleib in der Handelsspanne der letzten Wochen wäre dagegen als neutral zu bewerten, in volatiles Fahrwasser würde der Russell 2000 Index erst unterhalb von 1.700 Punkten geraten. In diesem Fall müssten sich Investoren auf zeitnahe Abschläge zurück auf 1.641 Punkte einstellen. Misslingt an dieser Stelle ein Stabilisierungsversuch, wären Verlust auf 1.457 Punkte dann nahezu unausweichlich.