UN nach Hitzerekord - "Klimawandel ist da - Und er ist erschreckend"

- von Gloria Dickie

New York/Genf (Reuters) - Angesichts der verheerenden Waldbrände, Hitzewellen und Stürme in vielen Teilen der Welt haben sich die Vereinten Nationen zutiefst pessimistisch geäußert.

"Der Klimawandel ist da. Er ist erschreckend", sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Donnerstag in New York. "Das Zeitalter des weltweiten Siedens ("boiling") ist angebrochen." Wissenschaftler hatten erklärt, der Juli 2023 werde wohl alle Hitzerekorde brechen. Der neue Chef des UN-Klimarats, der Brite Jim Skea, sagte, es sei nun klar, dass die Welt das Ziel einer maximalen Erderwärmung um 1,5 Grad reißen werde. Die Regierungen hätten keine Maßnahmen ergriffen, die ehrgeizig genug gewesen seien, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. "Das ist absolut sicher."

Während der UN-Weltwetterdienst (WMO) Hitzerekorde noch nicht ausrufen und bis zur Verfügbarkeit weiterer Daten warten wollte, ergab eine Analyse der Universität Leipzig, dass es im Juli so heiß war wie nie. EU-Daten zufolge wird die globale Durchschnittstemperatur in diesem Monat um mindestens 0,2 Grad höher sein als im Juli 2019, dem bisher wärmsten in der 174-jährigen Beobachtungsgeschichte. Der Unterschied zwischen jetzt und 2019 sei so groß, dass man das schon jetzt mit Sicherheit sagen könne, sagte der Leipziger Klimaforscher Karsten Haustein.

Im Nordwesten Chinas etwa war es in einer Stadt zuletzt 52,2 Grad warm - solche Temperaturen wurden im Land nie zuvor gemessen. Gröbere Klimahinweise aus Eisbohrkernen und Baumringen deuten darauf hin, dass es auf der Erde seit 120.000 Jahren nicht mehr so heiß war wie jetzt. Michael Mann, Klimaexperte an der Universität Pennsylvania, sagte, der Juli zeige auch, "dass sich die Erde weiter erwärmen wird, solange wir fossile Brennstoffe verbrennen". Normalerweise liegt die globale Durchschnittstemperatur im Juli bei etwa 16 Grad - einschließlich des Winters auf der Südhalbkugel. Doch in diesem Juli ist sie auf fast 17 Grad gestiegen.

ES KANN NOCH SCHLIMMER WERDEN

Die Entwicklung hängt auch damit zusammen, dass sich die Erde derzeit im sogenannten "El Nino"-Zyklus befindet, bei dem das Wasser im östlichen Pazifik ungewöhnlich warm ist. Obwohl die Auswirkungen ihren Höhepunkt erst später in diesem und im kommenden Jahr erreichen dürften, habe El Nino bereits zum Temperaturanstieg beigetragen, sagte der Leipziger Experte Haustein.

Skea, der neue Chef des UN-Klimarats, sagte, die Pariser Klimaziele würden zumindest bis zu einem gewissen Grad überschritten. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Erde erwärmt habe, sei überraschend. "Und wenn wir keine weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen ergreifen, wird es noch schlimmer werden." Dabei sei ein Aus für fossile Brennstoffe in einigen Bereichen wie der Luftfahrt und dem Güterverkehr nicht realistisch. Das bedeute, dass CO2 in Zukunft aus der Atmosphäre entfernt werden müsse.

Laut Wissenschaftlern hat das heiße Wetter neben Hitzetoten, niedergebrannten Häusern und Wäldern auch große Ernteschäden sowie den Tod von Nutztieren verursacht. Das gelte etwa für Mais- und Sojakulturen in den USA, die Rinderzucht in Mexiko, die Olivenanbau in Südeuropa und Baumwoll-Plantagen in China.

