US-Wirtschaft wächst schneller als erwartet - Keine Rezession in Sicht

Washington (Reuters) - Trotz hoher Zinsen und Inflation hat die US-Wirtschaft im zweiten Quartal überraschend einen Zahn zugelegt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni aufs Jahr hochgerechnet um 2,4 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich ein Plus von 1,8 Prozent erwartet, nach einem Zuwachs von 2,0 Prozent im ersten Vierteljahr.

"Das Wachstum zeigt noch keine Ermüdungserscheinungen, obwohl die Fed das Bremspedal kräftig durchgedrückt hat", sagte Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG mit Blick auf die Serie von Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed. In der zweiten Jahreshälfte dürften zwar die konjunkturellen Bremsspuren sichtbarer werden. "Es sieht aber eher nach einer sanften Landung der US-Wirtschaft aus als nach einer Rezession", sagte Hepperle.

Der private Konsum wuchs im Frühjahr erneut, obwohl die Notenbank Fed eine Serie von Zinserhöhungen durchzog und damit die Kreditkosten hochtrieb: Die Verbraucher steigerten ihre Ausgaben mit 1,6 Prozent allerdings spürbar langsamer als zu Jahresbeginn mit 4,2 Prozent. Der Konsum macht etwa zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes aus. Auch der Staat gab mehr aus, während die Unternehmen 10,8 Prozent mehr in Ausrüstungen wie Maschinen investierten - angekurbelt auch durch staatlicher Förderprogramme. Dagegen schrumpften die Exporte als Folge der weltweiten Konjunkturschwäche um 10,8 Prozent.

"INDUSTRIE STOCKT"

"Die eigentliche Botschaft der US-Wirtschaft im zweiten Quartal ist weniger die recht unspektakuläre Wachstumsrate als die Tatsache, dass von einer Rezession weiterhin nichts zu sehen ist", analysierten die Commerzbank-Ökonomen Christoph Balz und Bernd Weidensteiner. "Zwar ist die Industrie ins Stocken geraten, doch expandiert der Dienstleistungssektor, wo eventuell noch Nachholeffekte aus der Pandemiezeit eine Rolle spielen." Aber auch in der Industrie zeigte der Trend zuletzt überraschend stark nach oben: Die Aufträge für langlebige Güter - vom Toaster bis zu Flugzeugen - zogen im Juni um 4,7 Prozent und damit fast fünfmal so stark wie von Ökonomen erwartet.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat in dieser Woche seine Wachstumsprognose für die weltgrößte Volkswirtschaft angehoben. Statt der bislang erwarteten 1,6 Prozent soll sie in diesem Jahr um 1,8 Prozent zulegen. Für 2024 wird allerdings ein Rückgang auf nur noch plus 1,0 Prozent erwartet. Die US-Wirtschaft steuert nach den Worten von Finanzministerin Janet Yellen nicht auf eine Rezession zu. Die USA machen aus ihrer Sicht gute Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation. Und der Arbeitsmarkt erweise sich als recht robust.

FED SETZT AUF "WEICHE LANDUNG"

Sinkende Energiepreise sorgten dafür, dass die Teuerungsrate im Juni auf 3,0 von 4,0 Prozent im Mai sank. Dies ist der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren. Die Notenbank Fed strebt jedoch einen Wert von 2,0 Prozent an und sieht sich damit noch nicht am Ziel: Sie hob den Leitzins daher am Mittwoch um einen viertel Prozentpunkt an - auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Dieser elfte Zinsschritt nach oben könnte nach Ansicht vieler Experten zugleich der letzte in der aktuellen Erhöhungsphase gewesen sein. Die Tür für eine weitere Anhebung bleibt aber offen.

Aus Sicht von Notenbankchef Jerome Powell gibt es durchaus Chancen, dass die Zinsserie der Fed die US-Konjunktur nicht abwürgen wird und somit eine sogenannte weiche Landung gelingen könnte. Er verwies vor der Presse darauf, dass die Fachleute der Fed keine Rezession in den USA mehr prognostizierten.

