Aktien Europa Schluss: Kursgewinne ausgebaut - Zinsperspektive treibt an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag ihre kräftigen Vortagesgewinne ausgebaut. Die Hoffnung, dass der Zinsgipfel der Notenbanken erreicht sein könnte, trieb die Kurse abermals an. Starke US-Börsen lieferten am Nachmittag weitere Unterstützung.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,43 Prozent auf 4466,50 Punkte. Damit bewegt sich der Eurozonen-Leitindex auf dem höchsten Niveau seit 2007. Auf Wochensicht steht ein Zuwachs von 1,7 Prozent zu Buche.

Für den französischen Cac 40 ging es am Freitag um 0,15 Prozent hoch auf 7476,47 Punkte. Der britische FTSE 100 schloss 0,02 Prozent höher bei 7694,27 Punkten./ajx/he