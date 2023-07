APA ots news: Toprating für Vienna Insurance Group von Standard & Poors bestätigt

APA ots news: Toprating für Vienna Insurance Group von Standard & Poors bestätigt

Weiterhin "A+" mit stabilem Ausblick Wien (APA-ots) - Die internationale Ratingagentur Standard & Poors (S&P) hat am 27. Juli 2023 das Rating der Vienna Insurance Group (VIG) mit "A+" und stabilem Ausblick bestätigt. Die VIG gehört damit weiterhin zu den Unternehmen mit dem besten Rating im ATX der Wiener Börse. Zwtl.: Solide Erträge und robuste Kapitalausstattung Standard & Poors bescheinigt der Vienna Insurance Group auch nach Abschluss des Erwerbs des Osteuropageschäfts der niederländischen Aegon Gruppe eine solide Ertragsentwicklung und eine robuste Kapitalisierung. Die Kapitalausstattung der Gruppe blieb zum Jahresende 2022 laut S&P auf Grund des starken Geschäftswachstums, der Konsolidierung der Aegon Gesellschaften in Ungarn und der Türkei sowie des Zinsanstiegs in Europa komfortabel über dem "AAA"-Niveau. Infolgedessen bestätigt die Ratingagentur "A+" für die VIG. S&P geht davon aus, dass die anhaltend starken versicherungstechnischen und operativen Ergebnisse das Potenzial für weiteres organisches Prämienwachstum sowie weiterhin regelmäßige Dividendenzahlungen unterstützen und den Ausgleich der derzeit wirtschaftlich schwächeren Rahmenbedingungen begünstigen. Gemäß S&P wird die angemessene Kapitalausstattung der Gruppe im Kapitalmodell von Standard & Poors von 2023-2025 mindestens im Bereich "AA" liegen. Zwtl.: Stabiler Ausblick Der stabile Ausblick spiegelt die führenden Marktpositionen der VIG in Österreich und CEE wider. S&P erwartet, dass die Erträge weiterhin eine zumindest sehr starke Kapitalausstattung unterstützen werden. Dies gilt unabhängig von der für 2023 erwarteten schwächeren Wirtschaftslage, vom Wachstumsbedarf und den Dividendenzahlungen in den nächsten zwei bis drei Jahren.