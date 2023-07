DAX kratzt an Rekordhochs

Gleich zu Beginn des Donnerstagshandels haben sich Bullen auf dem Frankfurter Parkett durchgesetzt und das heimische Leitbarometer DAX über den Tag hinweg kontinuierlich hochgezogen. Nachbörslich konnte sogar der bisherige Rekord aus Juni dieses Jahres überwunden werden.

Dies dürfte zunächst einen deutlich stärkeren Start in den Freitagshandel für den DAX bedeuten, taxiert wird das Barometer derzeit um 16.449 Punkten. Allerdings bleibt das Aufwärtspotenzial wegen einer eindämmenden Trendlinie bestehend seit Anfang Februar dieses Jahres vorläufig beschränkt, ein Aufeinandertreffen wird um 16.540 Punkten erwartet. Dort wird sich der weitere Weg für den Leitindex erst noch zeigen müssen.

Auf der Unterseite ist der DAX vergleichsweise gut abgesichert, erst oberhalb von 15.909 Punkte dürften sich größere Abschläge in den Bereich von 15.706 und 15.456 Punkten anschließen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit der Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidung und den Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate) per Juli vorgelegt. Frankreichs vorläufige Verbraucherpreise aus Juli stehen um 8:45 Uhr auf der Agenda, Spanien zieht um 9:00 Uhr nach und Deutschland wird erst um 14:00 Uhr vergleichbare Daten liefern. Ab 14:30 Uhr geht es mit US-Konsumausgaben und den persönlichen Einkommen aus Juni weiter, Hauptaugenmerk in den USA dürfte auf der PCE-Kernrate per Juni ebenfalls um 14:30 Uhr gerichtet sein.