Kazimir (EZB) für weiteren Zinsschritt der Euro-Notenbank

Frankfurt (Reuters) - Die EZB sollte aus Sicht des slowakischen Notenbankchefs Peter Kazimir auch nach der neunten Zinserhöhung in Folge im Kampf gegen die Inflation nicht nachlassen.

"Wir sollten auf unserem Weg nach oben einen festen Schritt weitergehen", sagte das EZB-Ratsmitglied am Freitag in einem Blog-Beitrag. "Selbst wenn wir im September eine Pause einlegen sollten, wäre es verfrüht, dies automatisch als das Ende des Zyklus zu betrachten," merkte er an. Ob die Europäische Zentralkbank (EZB) im September die Zinsen erhöhe, dies werde von den Wirtschaftsdaten abhängen.

Aus Sicht von Kazimir besteht das Risiko, dass die Inflation höher ausfallen könnte als erwartet. "Heute ist unser Auftrag noch nicht erfüllt," sagte er. Die EZB hatte am Donnerstag auf ihrer Zinssitzung die Schlüsselsätze erneut angehoben - und zwar um einen viertel Prozentpunkt. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, steigt dadurch auf 3,75 Prozent. Zum weiteren Kurs nach der Sommerpause wollte sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde aber aber nicht festlegen. Neben weiteren Zinsanhebungen sei auch eine Zinspause möglich. Nur Zinssenkungen schloss Lagarde aus.

