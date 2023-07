Ölpreise geben nach starkem Vortag etwas nach

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag zum Handelsstart einen Teil ihrer deutlichen Gewinne vom Vortag abgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September fiel im frühen Handel um 48 Cent auf 83,76 Dollar, nachdem er am Vortag das höchste Niveau seit April erreicht hatte. Im Vergleich zum Freitag vergangener Woche kostet Brent-Öl fast drei Dollar mehr. Mit dem derzeitigen Niveau befindet sich der Brent-Preis am oberen Ende der Handelsspanne zwischen etwas mehr als 70 Dollar und rund 88 Dollar, innerhalb der er sich seit Dezember vergangenen Jahres bewegt. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel am Freitag im frühen Handel um 29 Cent auf 79,80 Dollar, nachdem ein Barrel am Vortag erstmals seit April mehr als 80 Dollar gekostet hatte./zb/jha/