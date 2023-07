Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Umgang der EU mit der Türkei

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Umgang der EU mit der Türkei:

"Erdogan weiß natürlich, dass ernsthafte EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei in absehbarer Zeit nicht realistisch sind - während seiner Amtszeit schon gar nicht. Um das zu ändern, müsste der Präsident sein Land grundlegend reformieren. Schließlich ist die Türkei unter seiner Ägide zu einem autokratischen System verkommen, in dem Menschenrechte und Demokratie stetig an Bedeutung verloren haben. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der 69-Jährige umsteuern will. Erdogan hat sich darauf verlegt, zu drohen, sich querzustellen, dann wieder einzulenken, um dafür Gegenleistungen einzustreichen. Das ist die schwierige Basis für eine punktuelle Zusammenarbeit in handels- und sicherheitspolitischen Fragen. Aber allemal besser, als die Türkei sich selber zu überlassen."/al/DP/he