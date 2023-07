Sind die Tage des Abwärtstrends gezählt?

VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG - WKN: A0JL9W - ISIN: DE000A0JL9W6 - Kurs: 42,500 € (XETRA)

Am Allzeithoch bei 88,10 EUR endete der gewaltige Aufwärtstrend der Verbio-Aktie Ende 2022 mit einem großen bärischen Doppeltop und wurde von einem starken Kurseinbruch abgelöst. Dieser drückte den Wert zeitweise sogar schon unter das Tief das Jahres 2022, ehe es kurz vor dem Erreichen des Tiefs aus dem Jahr 2021 bei 27,95 EUR zu einer deutlichen Erholung kam.

Diese im April gestartete Gegenbewegung endete zunächst mit einem Hoch bei 43,25 EUR, welches nach einer kurzen Konsolidierung aktuell wieder angelaufen wird. Bei einem Anstieg über die Marke wäre ein Kaufsignal generiert und zunächst der Weg für eine Aufwärtswelle bis 48,00 EUR und darüber an den Widerstand bei 51,50 EUR frei. Nach einer kurzen Korrektur könnte die Aktie in den kommenden Monaten bis an die frühere Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Barriere bei 58,60 EUR klettern.

In der aktuell bullischen Ausgangslage wäre erst ein Rückfall unter 39,10 EUR ein Zeichen für eine Fortsetzung der Korrekturphase. Die Ausbruchs- und Trendwendechance wäre damit aber nur vertagt.

Verbio-Aktie Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)