Spanien: Inflation zieht wieder an

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im Juli nach jüngsten deutlichen Rückgängen wieder verstärkt. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) lagen im Juli 2,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate nur 1,6 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate gerechnet.

Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Hier hatten Analysten im Schnitt einen stärkeren Rückgang um 0,5 Prozent erwartet.

Das Statistikamt erklärte die stärkere Teuerung damit, dass die Preise für Kleidung und Schuhe im Jahresvergleich nicht so stark gefallen sind wie im Monat zuvor. Außerdem habe der Beginn der Tourismussaison Auswirkungen auf die Preisentwicklung gehabt.

Trotz des Anstiegs der Teuerungsrate ist die spanische Inflation im Vergleich zu anderen Euro-Staaten niedrig. Im vergangenen Jahr war die Inflation allerdings zeitweise über zehn Prozent gestiegen. Ursache waren der Ukraine-Krieg und die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise.

Die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel ist deutlich höher als die Gesamtrate. Sie stieg von 5,9 Prozent im Juni auf 6,2 Prozent im Juli./jkr/bgf/jha/