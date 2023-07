Haseloff fordert Solidarität bei Netzentgelten

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Im Zuge des Ausbaus der Windkraft dringt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) auf eine gerechtere Kostenverteilung. "Die Mehrkosten von regenerativen Energien müssen solidarisch getragen werden. Es kann nicht sein, dass dort höhere Stromkosten anfallen, wo der politisch gewollte Ausbau von Windkraft und Photovoltaik erfolgreich umgesetzt wird", sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur.

In den Ländern im Norden und Osten wird inzwischen mehr Windstrom erzeugt als dort verbraucht wird. Weil für den Transport in den Süden das Stromnetz für viel Geld ausgebaut werden muss, steigen die bislang regional berechneten Netzentgelte. Die Länder im Nordosten fordern deshalb schon länger eine stärkere Angleichung der Netzentgelte, so dass am Ende die Stromkosten dort günstiger sind, wo viel Energie aus Wind und Sonne entsteht.

Haseloff nimmt für die Neuregelung Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in die Pflicht. "Ich warte immer noch auf den Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers. Er hat ein Papier dazu für dieses Jahr angekündigt", sagte der Regierungschef.