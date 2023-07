Aixtron: Bereit für mehr

Der sich anbahnende Monatsschlusskurs oberhalb der Verlaufshochs aus 2011 von 34,08 Euro könnte für die nächsten Monate positive Long-Signale mit vorläufigen Zielen bei 40,10 und darüber dem Projektionsziel von 45,99 Euro aussenden und würde sich für ein längeres Long-Investment anbieten. Auf der Unterseite findet Aixtron an den Verlaufshochs aus 2011 von 34,08 Euro eine erste wichtige Unterstützung vor, zurück ins bärische Lager würde die Aktie dagegen unterhalb von 32,20 Euro wechseln und könnte im Anschluss Verluste auf 24,54 Euro realisieren. Derzeit deutet sich ein derartiges Szenario allerdings nicht an, hier haben klar Bullen das Sagen.

In der abgelaufenen Handelswoche hat der Vorstand von Aixtron aufgrund einer starken Geschäftsentwicklung das Umsatzziel für 2023 erhöht und erwartet anstatt eines Umsatzes zwischen 580 und 640 Mio. Euro nun einen Umsatz zwischen 600 bis 660 Mio. Euro. Bei der EBIT-Marge rechnet der Konzern weiter mit 25 bis 27 Prozent. Das Zahlenwerk zum ersten Halbjahr legt sogar eine Umsatzsteigerung um 31 Prozent auf 250,7 Mio. Euro offen. Zeitgleich legte das EBIT um 53 Prozent auf 48,1 Mio. Euro zu.

Fazit:

Ein Monatsschlusskurs oberhalb von 34,08 Euro ist sehr wahrscheinlich geworden und dürfte auf Sicht der nächsten Monate weiteres Aufwärtspotenzial an 45,99 Euro und damit dem Projektionsziel gelegen am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement freisetzen. Entsprechend gut würde sich dieser Fall für ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KH823J anbieten, die gesamte Renditechance beliefe sich hierbei auf 155 Prozent. Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 1,59 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte aber noch unterhalb von 32,00 Euro angesetzt werden. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,19 Euro für den vorgestellten Schein ergeben. Als Anlagehorizont sind aber einige Monate zwingend einzuplanen.