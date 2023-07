APA ots news: IN GOD WE TRUST. Göttliches Geld

Neue Sonderausstellung im Geldmuseum der OeNB ab 1. August 2023 Wien (APA-ots) - Geld und das Göttliche - zwei Begriffe, die auf den ersten Blick nur schwer zusammenpassen, und doch tun sie es. Die neue Sonderausstellung des Geldmuseums zeigt ab 1. August 2023, wie eng sie seit Beginn der Geldgeschichte miteinander verbunden sind. Religiöse Elemente auf Zahlungsmitteln ziehen sich durch die Menschheitsgeschichte und sind bis heute in zahlreichen Kulturen zu finden. Die religiösen Botschaften und die Darstellung von Gottheiten auf Münzen und Banknoten sind mannigfaltig. In der Antike sollten unter anderem mit göttlicher Hilfe Fälscher abgeschreckt werden, was wiederum das Vertrauen der Menschen in ihre Zahlungsmittel stärken sollte. Zudem spielen Zahlungsmittel auch in religiösen Ritualen, wie etwa bei Bestattungen oder als Kollekte bei christlichen Gottesdiensten, eine wichtige Rolle. Die Ausstellung zeigt anhand ausgewählter Stücke aus den Sammlungen des Geldmuseums, wie das Göttliche über zeitliche und geografische Grenzen hinweg auf Zahlungsmitteln abgebildet wurde. Der Bezug zu Gott findet sich auch noch in der Gegenwart. So steht etwa auf den US-Dollar-Banknoten bis heute der Satz "IN GOD WE TRUST". Außerdem gewährt die Ausstellung Einblick in das Thema Opfergaben und Grabbeigaben - von Kakaobohnen bis zum asiatischen Höllengeld. Wir freuen uns, Sie ab 1. August 2023 im Geldmuseum in der OeNB-Hauptanstalt in Wien begrüßen zu dürfen. Details zur Ausstellung auf der Website der OeNB unter: https://bit.ly/3OBPZbZ NEUE ÖFFNUNGZEITEN des Geldmuseums: Dienstag - Freitag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr Samstag bis Montag, an Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember geschlossen Eintritt frei, Führungen kostenlos Letzte mögliche Führung um 15.00 Uhr Adresse: Oesterreichische Nationalbank, Geldmuseum, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien Pressefotos stehen auf der Website der OeNB zur Verfügung: https://bit.ly/3OwX0KZ Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Geldmuseum (+43-1) 404 20-9222 geldmuseum@oenb.at www.geldmuseum.at Oesterreichische Nationalbank Dr. Christian Gutlederer Pressesprecher (+43-1) 404 20-6900 christian.gutlederer@oenb.at www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0027 2023-07-31/10:02