DAX® - Viel Schwung zum Monatsausklang

Offenbar mit gutem Rückenwind kann der DAX® in die - im langfristigen Durchschnitt gesehen - schwächste Phase eine Börsenjahres starten. Bezogen auf die Zeit seit 1959 und unter Berücksichtigung von Vorgängerindizes gibt es im August die zweitschlechteste und im September die mit Abstand schlechteste Monatsperformance. Der Juli sorgt dagegen für viel Freude unter den Bullen. So ist das aktuelle Plus mit 2,0 Prozent letztlich zwar durchaus überschaubar, liegt damit aber immerhin etwa um das Doppelte über dem langfristigen Juli-Durchschnitt. Zudem kam es ja zu einem neuen Allzeithoch. Wie weit das Aufwärtspotenzial nun reichen könnte, darüber gibt eine obere Trendlinie Auskunft, die sich durch lokale Hochs vom Februar und Mai ergibt und die aktuell um 16.850 Punkte verläuft. Schlägt dagegen doch die Saisonalität ins Kontor und auch die Unterstützung im 16.000er-Bereich hält nicht Stand, dann könnte die sehr gute Unterstützung um 15.450/15.500 Punkte gefragt sein. Auf dem Niveau befinden sich das Dreimonatstief und ein gut siebenmonatiger Aufwärtstrend. Die 200-Tage-Linie sichert inzwischen um 15.170 Zähler ab.

DAX® (Weekly)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

