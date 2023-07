Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Konjunktur im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Freitag hatte er 0,4 Prozent höher bei 16.469,75 Punkten geschlossen. Kurz vor Börsenschluss war er auf ein neues Rekordhoch von 16.490,13 Punkten gesprungen. Die Börsen Europas folgten damit dem Zinsoptimismus der US-Anleger nach den jüngsten US-Inflationsdaten. Auch die Teuerungsrate in Deutschland hat im Juli wegen nicht mehr so stark steigender Lebensmittelpreise nachgelassen.

Am Montag legt das EU-Statistikamt vorläufige Verbraucherpreisdaten der Euro-Zone für Juli vor. Experten erwarten, dass die Inflationswelle weiter abebbt und auf 5,2 Prozent fällt. Im Juni waren die Verbraucherpreise um 5,5 Prozent gestiegen. Ebenfalls zum Wochenauftakt steht eine Schätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Euroraum im zweiten Quartal an. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass es ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent gegeben hat und die Talfahrt der Wirtschaft damit beendet wurde.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.469,75

Dax-Future

16.520,00

EuroStoxx50

4.466,50

EuroStoxx50-Future

4.477,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.459,29 +0,5 Prozent

Nasdaq

14.316,66 +1,9 Prozent

S&P 500

4.582,23 +1,0 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

33.105,95 +1,1 Prozent

Shanghai

3.296,58 +0,6 Prozent

Hang Seng

20.208,78 +1,5 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)