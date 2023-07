EQS-News: Euroboden GmbH setzt Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses aus – vorläufige wesentliche Zahlen bereits bekanntgegeben

EQS-News: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Euroboden GmbH setzt Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses aus – vorläufige wesentliche Zahlen bereits bekanntgegeben



31.07.2023 / 15:50 CET/CEST

Grünwald, den 31. Juli 2023 Euroboden GmbH setzt Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses aus – vorläufige wesentliche Zahlen bereits bekanntgegeben Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2022/2023 (31. März 2023) bereits in Ankündigung der Anleihegläubigerversammlungen und entsprechenden Einladungen veröffentlicht Der Münchener Immobilienentwickler Euroboden hat beschlossen, aufgrund der vorgeschlagenen Anleihenrestrukturierung infolge der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens und dessen unsichere zukünftige Entwicklung keinen mit einer prüferischen Durchsicht versehenen Halbjahresabschluss und Lagebericht zu veröffentlichen. Wie in der Corporate News vom 24. Juli 2023 mitgeteilt, hatten im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 weiter steigende Zinsen, der drastische Nachfrageeinbruch, stark erhöhte Baukosten und strengere Eigenmittel-Anforderungen bei Bankenfinanzierungen deutlich negative Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Auf Basis der vorläufigen Zahlen verbuchte Euroboden bei einer Gesamtleistung von EUR 13,9 Mio. insbesondere aufgrund erheblicher Wertberichtigungen auf bestehende Projekte einen Periodenfehlbetrag in Höhe von EUR 22,5 Mio. Das Eigenkapital des Konzerns ging zum 31. März 2023 auf EUR 43,4 Mio. (Vorjahr EUR 65,9 Mio.) zurück. Die Eigenkapitalquote belief sich auf 10,9 % (Vorjahr 16,4 %). Euroboden rechnet damit, dass das Eigenkapital aufgrund voraussichtlich weiterer Wertberichtigungen zum 30. September 2023 vollständig aufgezehrt werden könnte. Wie bekanntgegeben, hat die Geschäftsführung von Euroboden ihre Strategie angepasst und beschlossen, künftig keine weiteren Projekte mit Ausnahme von Projekten, die sich bereits im Bau befinden, selbst umzusetzen sowie bestehende Projekte schrittweise zu verkaufen. Außerdem wurde den Anleihegläubigern beider Anleihen des Unternehmens (ISIN: DE000A2YNQ5 und ISIN: DE000A289EM6) ein Konzept zur Änderung der Anleihebedingungen vorgelegt. Alle Informationen und notwendigen Dokumente zur Anleiherestrukturierung und den geplanten Anleihegläubigerversammlungen finden Sie unter https://www.euroboden.de/anleihen . Kontakt Euroboden GmbH

