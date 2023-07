EQS-News: GBC AG: Erfolgreiches Listing der Deutsche Grundstücksauktionen AG im Qualitätssegment der Börse München m:access – GBC AG hat das Listing als Emissionsexperte begleitet

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Zulassungsgenehmigung

GBC AG: Erfolgreiches Listing der Deutsche Grundstücksauktionen AG im Qualitätssegment der Börse München m:access – GBC AG hat das Listing als Emissionsexperte begleitet



31.07.2023 / 11:00 CET/CEST

Erfolgreiches Listing der Deutsche Grundstücksauktionen AG im Qualitätssegment der Börse München m:access – GBC AG hat das Listing als Emissionsexperte begleitet



Augsburg, 31.07.2023

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400) mit Sitz in Berlin hat erfolgreich den Eintritt in das renommierte Qualitätssegment m:access der Börse München geschafft. Das Listing erfolgte am 20. Juli 2023 und stärkt das m:access-Segment als führende Börsenplattform für mittelständische Unternehmen in der DACH-Region, das es nun insgesamt 72 Unternehmen beherbergt.



„Wir freuen uns sehr über den Zugang dieses Qualitätsunternehmens in das Qualitätssegment m:access und es freut uns sehr, dass wir das Listing in Funktion des Emissionsexperten begleiten durften und nun auch fortlaufend betreuen. Das Mittelstandssegment der Börse München hat sich in unseren Augen in den vergangenen Jahren zu einem optimalen Börsensegment für den deutschsprachigen Mittelstand entwickelt“, so Manuel Hoelzle, CEO und Head of Research der GBC AG.



„Dies zeigt sich auch daran, dass immer mehr Unternehmen den Gang an die Börse über den m:access wählen oder von anderen Segmenten wechseln. Denn hohe Transparenz, niedrige Kosten und hohe Investorenaufmerksamkeit stehen hier in einem sehr guten Verhältnis“, so Hoelzle weiter.



Auch Michael Plettner, Vorstand der Deutsche Grundstücksauktionen AG, zeigte sich erfreut über die erfolgreiche Aufnahme in den m:access und betonte: „Wir freuen uns sehr über die schnelle und unbürokratische, gleichzeitig aber auch herzliche und serviceorientierte Aufnahme in den m:access und sind überzeugt, dass dieses Börsensegment optimal zu unserem Unternehmen passt.“ Er fügte hinzu: „Und schon in der Vergangenheit haben wir den Münchner Investorenstandort über die dortigen Konferenzen sehr positiv kennengelernt“, ergänzt der Vorstand des Immobilienauktionshaus.



Über Deutsche Grundstücksauktionen AG

Kerngeschäft der Deutsche Grundstücksauktionen AG („DGA“), ISIN: DE0005533400 , ist die Versteigerung von Grundstücken und Immobilien. Zum Verbund der Deutsche Grundstücksauktionen AG gehören neben dem Berliner Auktionshaus vier regional aufgestellte Auktionshäuser sowie ein Internet Immobilien Auktionshaus. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG ist marktführend in Deutschland und kann auf über 35 Jahre erfolgreicher Unternehmenshistorie zurückblicken.



Über m:access:

Das 2005 von der Börse München initiierte Segment m:access ist die Börse für den Mittelstand in der DACH-Region. Es bietet KMUs einen unkomplizierten, preisgünstigen und unbürokratischen Weg an den Kapitalmarkt. Die aktuell mehr als 70 Unternehmen aus den Branchen Beteiligungen, Consumer/Leisure, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Software/IT und Technologie haben insgesamt mehr als 26.500 Beschäftigte. Seit Oktober 2019 gibt es einen All Share Index der in m:access gelisteten Gesellschaften.



Über GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den europäischen Mittelstand. Als eigentümergeführtes Unternehmen kennt die GBC AG die Finanzierungsbedürfnisse des deutschen Mittelstandes und ist ein unabhängiger und verlässlicher Partner bei allen Fragestellungen rund um den Kapitalmarkt. So umfasst das Leistungsspektrum der GBC AG Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatung, Unternehmensanalysen & Investmentresearch, sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance in den Bereichen Platzierung & Vermittlung von Aktien und Anleihen.



