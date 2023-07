Handel mit Umsatzschwund - "Kunden halten ihr Geld zusammen"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Hohe Inflation, Lieferengpässe, Konjunkturflaute: Der deutsche Einzelhandel hat ein schwieriges erstes Halbjahr mit einem Umsatzrückgang beendet.

Die Einnahmen fielen im Juni um 0,5 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Inflationsbereinigt (real) gab es sogar einen Rückgang von 0,8 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem realen Wachstum von 0,2 Prozent gerechnet. In der ersten Jahreshälfte setzten die Einzelhändler damit real 4,5 Prozent weniger um.

"Die Lage im Einzelhandel ist nach wie vor schwierig, die Unternehmen bekommen die noch immer schlechte Konsumstimmung zu spüren", kommentierte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, die Entwicklung. Im Gesamtjahr 2023 dürfte ein reales Umsatzminus von vier Prozent herauskommen. "Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind und bleiben vorsichtig, achten mehr auf Sonderangebote und halten ihr Geld eher zusammen", begründete Genth die pessimistische Prognose. "Die Unsicherheiten angesichts des russischen Krieges in der Ukraine und der nach wie vor hohen Inflation sind groß, das ist keine gute Situation für den Konsum."

Hinzu kommen Lieferengpässe, über die dem Ifo-Institut zufolge noch vier von zehn Geschäften klagen. Die Konjunkturflaute sorgt zudem in einigen Branchen für mehr Job-Unsicherheit. "Im bislang guten Arbeitsmarktbild zeichnet sich ein Riss ab", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Das gilt als Gift für den privaten Konsum. Dieser hat sich im zweiten Quartal dem Statistikamt zufolge zumindest stabilisiert. Dadurch ist Europas größte Volkswirtschaft der Rezession entkommen: Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte im Frühjahr, nachdem es zuvor wegen sinkender Konsumausgaben zwei Quartale in Folge gesunken war.

"KEIN TURNAROUND"

Ökonomen wiesen darauf hin, dass das Juni-Minus im Einzelhandel auf zwei umsatzstarke Monate folgte. "Das zweite Quartal brachte damit das erste Umsatzplus seit der russischen Invasion in der Ukraine", sagte DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle, der auch nicht so düster auf die zweite Jahreshälfte blickt: "Angesichts der wieder sinkenden Inflation und verstärkter Lohnzuwächse hellen sich die Perspektiven für den Konsumenten und den Einzelhandel derzeit wieder auf."

Die Teuerungsrate liegt aktuell mit gut sechs Prozent niedriger als in den beiden ersten Monaten des Jahres mit jeweils 8,7 Prozent und dürfte bis Jahresende in Richtung drei Prozent fallen, sagen Volkswirte voraud. Spürbare Lohnerhöhungen, steuerfreie Inflationsausgleichsprämien und die Rentenerhöhungen könnten die Kaufkraftverluste zumindest eindämmen. "Die schlechte Konsumlaune spricht jedoch gegen einen Turnaround", sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. "Der private Verbrauch behält den Status Sorgenkind." Das von den GfK-Forschern ermittelte Konsumklima-Barometer für August stieg zwar leicht, verharrte aber mit minus 24,4 Zähler tief im negativen Bereich. "Das Niveau wird in den kommenden Monaten niedrig bleiben", sagt GfK-Experte Rolf Bürkl. "Der private Konsum wird demnach keinen positiven Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung leisten können."

Besonders stark litt im ersten Halbjahr der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln unter der Kaufzurückhaltung der Kunden: Hier gab es einen realen Umsatzeinbruch von 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der gesamte Einzelhandel mit Lebensmittel - die derzeit der stärkste Inflationstreiber sind - nahm 5,8 Prozent weniger ein. Auch der Internet- und Versandhandel verzeichnete ein deutliches Minus, und zwar von real 7,3 Prozent. Die Geschäfte mit Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren wuchsen hingegen um 7,3 Prozent.

