Lagarde - BIP-Zahlen großer Euro-Länder "recht ermutigend"

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank sieht ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum im Euro-Raum durch die jüngsten Entwicklungen in den großen Mitgliedsländern bestätigt.

"Die BIP-Zahlen für Frankreich, Deutschland und Spanien für das zweite Quartal sind recht ermutigend", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde der französischen Tageszeitung "Le Figaro" vom Sonntag. "Sie unterstützen unser Szenario eines BIP-Wachstums von 0,9 Prozent im Euroraum in diesem Jahr."

Die deutsche Wirtschaft als größte in der Euro-Zone war im Frühjahr stagniert. In Frankreich war das Bruttoinlandsprodukt um 0,5 Prozent gewachsen, in Spanien hatte es einen Zuwachs von 0,4 Prozent gegeben.

