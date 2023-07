Militär im Niger weitet nach Putsch Festnahmen aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Niamey/Abidjan (Reuters) - Die neuen Militärmachthaber im Niger haben nach Angaben der bisherigen Regierungspartei weitere Minister und hochrangige Politiker festgenommen.

Darunter seien die Minister für Bergbau und Öl sowie der Parteivorsitzende der Nigrischen Partei für Demokratie und Sozialismus (PNDS-Tarayya), wie diese am Montag mitteilte. Zuvor seien der Innenminister, der Verkehrsminister und ein Stellvertreter inhaftiert worden. Insidern zufolge wurde parallel zu den Sanktionen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) nun Nigers Zugang zum Finanzmarkt gekappt: Die geplante Ausgabe von Staatsanleihen mit einem Wert von 30 Milliarden CFA-Franc (etwa 46 Millionen Euro) sei von der regionalen Zentralbank gestoppt worden, hieß es in Finanzmarkt-Kreisen.

In dem westafrikanischen Land hatte die Präsidentengarde am Mittwoch die Macht übernommen, das Militär schloss sich ihr an. Die Streitkräfte haben die Verfassung ausgesetzt und den Chef der Garde, General Abdourahamane Tiani, zum Staatsoberhaupt an der Spitze eines Militärrates erklärt. Im Niger sind im Rahmen internationaler Einsätze auch Bundeswehrsoldaten stationiert. Sie spielen eine wichtige Rolle bei Versorgung und Transport des Bundeswehr-Kontingents im Nachbarstaat Mali. Das Auswärtige Amt kündigte für Montagnachmittag Beratungen des Krisenstabs des Ministeriums zur Lage im Niger an. Derzeit gebe es keine Pläne für Evakuierungen deutscher Staatsbürger, hieß es. Der Putsch könne immer noch scheitern.

Die 15 Staaten umfassende Ecowas hat Gewalt nicht ausgeschlossen, sollte der demokratisch gewählte Präsident Mohamed Bazoum nicht wieder eingesetzt werden. Tschads Staatsoberhaupt Mahamat Idriss Deby versucht seit dem Wochenende zu vermitteln. In sozialen Netzwerken lud er Bilder hoch, die ihn bei getrennten Treffen mit Bazoum und Tiani zeigen. Seit der Unabhängigkeit 1960 hat das Militär im Niger fünf Mal geputscht, die neue Machtübernahme eingerechnet. Die Wahl Bazoums im Jahr 2021 war der erste demokratische Machtwechsel in dem bitterarmen Land mit gut 25 Millionen Einwohnern. Auch in Mali und Burkina Faso hat in den vergangenen zwei Jahren die Armee die Kontrolle übernommen.

Niger gehört zum System der Westafrikanischen Zentralbank (BCEAO). Einem Emissionskalender zufolge soll das auf externe Hilfe angewiesene Land eigentlich am 7. und 17. August weitere Anleihen begeben. Niger ist zudem der siebtgrößte Uran-Produzent der Welt mit etwa fünf Prozent der globalen Förderung. Die Vorkommen dieser Minen haben den höchsten Reinheitsgrad in Afrika. Zu den Betreibern gehört das staatliche französische Unternehmen Orano. Dessen Angaben zufolge ist Niger für weniger als zehn Prozent des in Frankreich verbrauchten Urans verantwortlich.

