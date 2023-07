Polizei - Mindestens 42 Tote bei Anschlag in Pakistan

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dera Ismail Khan (Reuters) - Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Versammlung einer islamisch geprägten politischen Partei in Pakistan sind nach Angaben der Behörden mindestens 42 Menschen getötet worden.

Bei der Bombenexplosion am Sonntag im Nordwesten des Landes seien zudem mehr als 130 Menschen verletzt worden, teilten Polizei und Rettungskräfte mit. Die Tat habe sich bei einer Versammlung der Partei Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F) in der Stadt Khar in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa ereignet.

Die Region ist als Hochburg militanter Islamisten bekannt. Seit im vergangenen Jahr ein Waffensillstandsabkommen zwischen der Gruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) und der Regierung in Islamabad gescheitert war, wurden wiederholt Anschläge verübt. Diese hatten sich jedoch meist gegen Institutionen des Staates gerichtet. Ein Sprecher der TTP erklärte am Sonntag, man distanziere von der Tat Khar und verurteile diese.

Neben der TTP wurden in der Vergangenheit auch Teilgruppen der Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) für Anschläge verantwortlich gemacht.

(Bericht von Saud Mehsud und Nilutpal Timsina, geschrieben von Jörn Poltz und Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)