Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Friedrich Merz

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Friedrich Merz:

"Und so sehr sich Merz in Sachen AfD verrannt hat, so richtig liegt er nun: Denn es besteht wirklich die Gefahr, dass Deutschland wirtschaftlich absteigt. In diesem Fall hat der Politiker die Fachleute auf seiner Seite, denn die jüngsten Studien des Internationalen Währungsfonds und des Münchner ifo-Instituts warnen vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Eine verfehlte Energiepolitik und die monströse Bürokratie setzen uns zu. Auch wenn die Ursachen dafür weit in die Amtszeit der ehemaligen CDU-Kanzlerin Angela Merkel zurück ragen, ist die Wirtschaftskrise eine Steilvorlage für einen Oppositionsführer."/yyzz/DP/he