Pressestimme: 'Nordsee-Zeitung' zu Penny/Umweltpreisaktion

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - "Nordsee-Zeitung" zu Penny/Umweltpreisaktion:

"Dass eine Erhöhung auf die "wahren Preise" angesichts der Inflation, deren Ursache nicht in der Politik, sondern in einer Pandemie und vor allem in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine liegt, zur Unzeit kommt, ist nicht nur gefühlt völlig klar. Dumm ist nur, dass jedes Aufschieben am Ende nur teurer kommen wird. Deshalb: Nutzen wir den Anstoß, überprüfen unser Tun und treten wir Politik auf die Füße, aktiv zu werden und treten ihr nicht in den Hintern, wenn sie uns unliebsame Wahrheiten und Notwendigkeiten präsentiert."/yyzz/DP/he