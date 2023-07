Sozialforscher empfiehlt Ampel Referendum zur Klimapolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sozialforscher Klaus Hurrelmann empfiehlt der Ampel-Koalition eine Volksbefragung zur Klimapolitik. In diesem Referendum sollte die Bundesregierung seines Erachtens zum einen darüber abstimmen lassen, ob der Klimawandel in einer gemeinsamen Anstrengung der deutschen Gesellschaft bekämpft werden sollte, und zum zweiten, wie diese Maßnahmen in der nächsten Zeit konkret aussehen sollten. "Wenn sich dann eine Mehrheit dafür aussprechen würde, könnte die Regierung mit neuem Selbstbewusstsein in die zweite Hälfte der Legislaturperiode starten", sagte der Hurrelmann der Deutschen Presse-Agentur.

Die derzeitigen Umfragen zeigten, dass es der Ampel bisher nicht gelungen sei, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass sie die aktuellen Krisen in den Griff bekommen könne. Am deutlichsten werde dies in der Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz, kurz Heizungsgesetz genannt. "Ohne ein Signal des Aufbruchs befürchte ich, dass sich die derzeitige Stimmung verfestigen wird", sagte Hurrelmann. Dies wäre angesichts von aktuellen Zustimmungswerten für die AfD in Höhe von bis zu 22 Prozent verheerend. Hurrelmann (79) arbeitet als Professor of Public Health and Education an der Hertie School in Berlin./cd/DP/zb