Tschechien erhöht Verbrauchssteuer auf Dieselkraftstoff

PRAG (dpa-AFX) - Für Fahrer von Dieselautos wird das Tanken in Tschechien ein wenig teurer. Die Verbrauchssteuer auf Dieselkraftstoff steigt im deutschen Nachbarland um 1,50 Kronen je Liter - umgerechnet sind das rund sechs Eurocent. Präsident Petr Pavel unterzeichnete eine entsprechende Gesetzesänderung, wie ein Sprecher am Montag in Prag mitteilte. Das tschechische Finanzministerium rechnet nach früheren Angaben mit monatlichen Mehreinnahmen in Höhe von umgerechnet rund 33,5 Millionen Euro.

Die Steuer war vor mehr als einem Jahr gesenkt worden, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine vorübergehend die Spritpreise in die Höhe schnellen ließ. Damit sollte die Wettbewerbsfähigkeit tschechischer Transportunternehmen gesichert werden. Nach Angaben auf den Internetseiten des ADAC liegen die Durchschnittspreise für Diesel und Benzin in Tschechien deutlich unter denen in Deutschland./hei/DP/stw