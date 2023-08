Bundesagentur legt Arbeitsmarktzahlen für Juli vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Dienstag (9.55 Uhr) ihre Arbeitsmarktzahlen für Juli bekannt. Die Konjunkturflaute hatte zuletzt auch Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. So war die Zahl der Arbeitslosen im Juni gestiegen, was der Behördenchefin Andrea Nahles zufolge in dem Monat nur in Ausnahmefällen vorkommt. In den nächsten Monaten geht sie von einer Eintrübung aus.

Auch das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg sieht aktuell keine Erholung. Dieses gilt als Frühindikator. Im Juli ging es im Vergleich zum Vormonat erneut zurück - allerdings nur minimal um 0,1 Punkte. Vor allem bei der Arbeitslosigkeit sieht es eine ungünstige Entwicklung. Für die aktuelle Statistik hat die Bundesagentur in Nürnberg Zahlen ausgewertet, die bis zum 12. Juli vorlagen.