DAX® - Erneutes Allzeithoch

An den letzten beiden Handelstagen verbuchte der DAX® jeweils ein neues Rekordlevel. Mittlerweile konnten die deutschen Standardwerte ihr Allzeithoch bis auf 16.529 Punkte ausbauen. Es gibt wahrlich schlechtere Begrüßungen zur Rückkehr aus dem Sommerurlaub. Charttechnisch erwies sich dabei unsere Hypothese von Mitte Juli „trendbestätigende Flagge statt Schulter-Kopf-Schulter-Formation“ als der erwartete Kurstreiber. In der Summe ist der Aufwärtstrend des Jahres 2023 ungebrochen. Gleichzeitig ist heute Monatswechsel, was bei uns oftmals mit einem Blick auf den Monatschart verbunden ist. Hier steht beim DAX® erneut eine weiße Kerze zu Buche. Damit bleibt es dabei: Die bisher einzige rote Monatskerze des laufenden Jahres brachte der Mai. Aktuell springt aber noch ein weiteres Detail ins Auge. Der Juli bildete im Vergleich zum Vormonat ein höheres Hoch und ein tieferes Tief aus, d. h. es entsteht ein klassischer „outside month“. Die Begrenzungen eines solchen Außenstabes in Form des o. g. Rekordstandes sowie des Monatstiefs (15.456 Punkte) stecken oftmals charttechnische Schlüsselgrößen mit besonderer Bedeutung ab.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

