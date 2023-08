DAX: Rekordhoch und dann Rückzug

Der Deutsche Aktienindex DAX markierte in der neuen Handelswoche ein frisches Rekordhoch, kam allerdings an einer mehrmonatigen Barriere bestehend seit Februar dieses Jahres nicht vorbei und drehte zur Unterseite ab. Zwar hält sich das Barometer noch relativ wacker auf hohem Niveau, könnte aber die nächsten Tage in eine gesunde Konsolidierung übergehen.

Grund für dieses Szenario liefert nämlich die obere Trendbegrenzung einer seit Februar dieses Jahres bestehenden Aufwärtsbewegung, die bereits in den Monaten zuvor effektiv einen schnelleren Anstieg des Leitbarometers verhindert hatte.

Demnach sollten sich Investoren unterhalb von 16.420 Punkten auf Abschläge in den Bereich von 16.336 und darunter 16.290 Punkte einstellen. Theoretisch wäre sogar ein Rücklauf auf 16.200 Punkte denkbar, ehe der Index wieder durchstartet und neue Rekordstände markiert. Tendenziell sind die Monate August und September jedoch schwache Börsenmonate, was sich mit einer Konsolidierung ganz gut decken würde.

Gelingt dagegen ein unerwarteter Sprung über 16.560 Punkte, könnte anschließendes Aufwärtspotenzial an 16.649 und darüber 16.877 Punkte entfaltet werden. Hierzu bedarf es jedoch sehr dynamischer Kurszuwächse, damit die Barriere bestehend seit Februar tatsächlich überwunden werden kann.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit seiner Arbeitslosenquote und dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Juli (endgültig) vorgelegt, China hat mit den Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Juli nachgezogen. In der Zeit zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr liefern Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU entsprechende Einkaufsmanagerindizes ab. Um 14:55 Uhr stoßen schließlich die USA mit den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu.

Quartalszahlen legen heute unter anderem Daimler Truck, Deutsche Post, Covestro und Uniper vor, in den USA, Pfizer, Caterpillar, Uber und Merck & Co..Nachbörslich dürfte das Interesse auf AMD, Starbucks, Electronic Arts und Virgin Galactic fallen.