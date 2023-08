Die Sonderkonjunktur ist vorbei - Post verdient weniger

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Sinkende Frachtraten und weniger Express-Sendungen belasten die Deutsche Post.

Der Bonner Konzern verdiente im zweiten Quartal bei schrumpfenden Umsätzen deutlich weniger. Insgesamt summierte sich der operative Gewinn (Ebit) im Halbjahr auf 3,3 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Post rechnet zwar weiterhin mit einem deutlichen Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr, hob aber das untere Ende ihrer Jahresprognose auf 6,2 Milliarden Euro an (zuvor: 6,0 Milliarden Euro).

Hohe Frachtraten und der boomende Online-Handel hatten die Post und andere Logistik-Konzerne in der Corona-Krise von Rekord zu Rekord eilen lassen. Diese Sonderkonjunktur ist nun vorbei, die Geschäfte normalisieren sich wieder. Das zeigte sich auch in den Quartalszahlen des inzwischen als DHL Group firmierenden Bonner Konzerns. Der Umsatz gab im zweiten Quartal um 16,4 Prozent auf 20 Milliarden Euro nach, der operative Gewinn (Ebit) brach um 27,2 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro ein. Die Post übertraf damit aber noch leicht die Ergebniserwartungen der Analysten, die nach Refinitiv-Daten mit einem Umsatz von 21,37 Milliarden Euro und einem Ebit von 1,6 Milliarden Euro gerechnet hatten. Für das Gesamtjahr erwartet die Post nun einen operativen Gewinn (Ebit) in einer Bandbreite von 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro - deutlich unter dem operativen Ertrag des Vorjahres von 8,4 Milliarden Euro. "Im besten Fall erreichen wir ein Konzernergebnis von 7,0 Milliarden Euro, sollte sich die Konjunktur noch in diesem Jahr erholen", sagte Finanzchefin Melanie Kreis.

Die Post sei "mit einer fortschreitenden Normalisierung von Frachtraten sowie einer schwächeren Marktdynamik konfrontiert", bilanzierte Kreis. "Umsatz und operatives Ergebnis sind auf einem deutlich höheren Niveau als in den Vor-Corona-Jahren", hob sie aber hervor. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten lasten auch auf den Wettbewerbern. Konkurrent FedEx hatte im Juni für das vergangene Quartal Umsatz- und Gewinnrückgänge vermeldet. Der Logistiker Kühne + Nagel hatte für das zweite Quartal sogar einen Umsatzeinbruch von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, unter dem Strich stand mit 398 Millionen Franken nur halb so viel Nettogewinn.

Auch im Brief-Geschäft im Heimatmarkt stehen für die Deutsche Post Veränderungen an. Die Bundesregierung plant eine Reform des Postgesetzes - mit möglicherweise einschneidenden Änderungen für den Konzern.

