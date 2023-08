Gewinn bei Österreichs Raiffeisen Bank halbiert sich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch um mehr als die Hälfte verbucht.

Unter dem Strich sank das Ergebnis auf 578 Milliarden Euro nach 1,27 Milliarden Euro, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Die RBI liegt damit etwa in den Erwartungen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Nettogewinn von 584 Millionen Euro gerechnet. Der Hauptgrund für den Rückgang sei, dass im Vorjahr der Verkauf der bulgarischen Tochterbank in Höhe von 453 Millionen Euro positiv zu Buche geschlagen hatte.

Neuigkeiten zum Russland-Geschäft gab es keine. Man arbeite weiterhin mit Hochdruck an den zwei genannten Optionen Verkauf oder Abspaltung, wiederholte die Bank frühere Aussagen. Währenddessen werde das Geschäft in Russland weiter reduziert, hieß es. "Diese Reduktion zeigt sich nun auch in abnehmenden Ergebnisbeiträgen aus Russland." Seit Kriegsausbruch habe die russische Tochter ihr Kreditvolumen gemessen in Rubel um 35 Prozent reduziert. Die Anzahl der SWIFT-Transaktionen in Euro sei mittlerweile geringer als vor Kriegsbeginn.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)