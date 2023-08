Gold: Schöne bullische Flagge und mehr…

Ein Kursanstieg über einen Abwärtstrend aus dem Frühjahr ausgehend von den Verlaufshochs aus 2020 von 2.075 US-Dollar pro Feinunze Gold ist bereits Anfang Juli gelungen, eine erste Kaufwelle reichte hierbei an 1.987 US-Dollar und damit in den Bereich einer potenziellen Nackenlinie einer inversen SKS-Formation heran. Diese konnte allerdings erst mit Ausbildung der rechten Schulter tatsächlich als solche identifiziert werden, unterstützend wirkt die aktuelle Korrekturphase in einem abwärts gerichteten Trend und damit einer möglichen bullischen Flagge. Nur einen Ausbruch sollte man noch abwarten, um nicht auf das falsche Pferd zu setzen.

Eindeutige Long-Signale

Ein Kursanstieg über 1.182 US-Dollar würde die These einer bullischen Flagge stützen, ein Anstieg über die dazugehörige Nackenlinie verlaufend um 1.989 US-Dollar die Annahme einer inversen SKS-Formation. In der Folge könnte darüber dann Aufwärtspotenzial an 2.009 und darüber sogar 2.039 US-Dollar beim Gold-Future freigesetzt werden. Besonders kurzfristig orientierte an dir könnten hiervon überdurchschnittlich profitieren. Auf der Unterseite sollte der Bereich um 1.936 US-Dollar allerdings nicht mehr bärisch gekreuzt werden, dies ließe nämlich weitere Abgabebereitschaft auf 1.906 und womöglich noch 1.893 US-Dollar vermuten.