DAX® - Verhagelter August-Auftakt

Den Start in den August hatten sich die meisten Anlegerinnen und Anleger vermutlich anders vorgestellt. Nach zwei Rekordständen in Serie kam es gestern zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Charttechnisch entsteht eine markanter „roter Block“, d. h. die deutschen Standardwerte starteten nahezu auf Tageshoch (16.415 Punkte) und gingen gleichzeitig fast auf Tagestief (16.240 Punkte) aus dem Handel. In der Vergangenheit zog ein solches Verhaltensmuster oftmals weitere Abgabebereitschaft nach sich. In die gleiche Kerbe schlägt das jüngste Allzeithoch bei 16.529 Punkten, welches inzwischen von zwei tieferliegenden Tageshochs „eingerahmt“ wird. In der Konsequenz entsteht ein sog. „swing high“ – ebenfalls ein eher korrektives Muster. Damit legen wir heute ein besonderes Augenmerk auf die Unterseite. Eine erste Rückzugsmarke steckt das Hoch vom 3. Juli (16.209 Punkte) ab. Charttechnisch wesentlich bedeutender ist aber die Kombination aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 16.035 Punkten) und dem Tief vom 26. Juli bei exakt 16.000 Punkten. In den USA präsentiert sich das Chartbild indes deutlich freundlicher (siehe Analyse 2) – ein möglicher Stabilitätsanker.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

