DAX: Verluste noch einmal ausgeweitet

Bis zur Eröffnung der US-Börsen hielt sich der deutsche Leitindex DAX bereits gut ein Prozent in der Verlustzone auf, weitete seine Verluste zu Handelsbeginn in den USA aber noch weiter aus. Eine wichtige Unterstützung ist dadurch zu Bruch gegangen, nun muss der Support um 16.200 Punkten aushelfen.

Gründe für den Rückzug der Investoren können sowohl aus technischer als auch fundamentaler Sicht genannt werden. Aus technischer Sicht liegt dies an einer seit Februar bestehenden Trendbregenz. Auf der anderen Seite sinkt die Konsumlaune, besonders der Mittelstand spürt die Zurückhaltung der Kunden und nahm an der Rallye des Leitindex erst gar nicht teil.

Um ein kurzfristig bullisches Szenario für den DAX skizzieren zu können, bedarf es Notierungen von über 16.660 Punkten. Kurzfristig ist allerdings ein Rückzug auf 16.200 und darunter glatt 16.000 Punkte zu favorisieren.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zur Geldbasis aus Juni und dem Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung geliefert. Um 9:00 Uhr zieht Spanien mit seinen Arbeitslosenzahlen aus Juli nach, bevor es ab 13:00 Uhr mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche der US-Amerikaner weitergeht. Mit großer Spannung dürfte aber der ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Juli um 14:15 Uhr erwartet werden.