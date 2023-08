EQS-News: Munich Airport Business Park: Positive Bilanz - Mehr als 43.000 Quadratmeter Nach- und Neuvermietungen in Hallbergmooser Labor- und Businesspark

Emittent / Herausgeber: Munich Airport Business Park / Schlagwort(e): Immobilien

Trotz Pandemie und Ukrainekrieg blickt der Hallbergmooser Munich Airport Business Park (MABP) auf ein starkes Vermietungsjahr 2022 zurück. Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter Eigentümern und Vermietern.

München / Hallbergmoos, 2. August 2023. Mit 18 Vertragsverlängerungen von circa 18.500 Quadratmetern Bürofläche bereits ansässiger und zufriedener Mieter und knapp 20 Neuvermietungen mit 28.500 Quadratmetern befindet sich der flughafennahe Labor- und Büropark MABP in Hallbergmoos auf Erfolgskurs. „Trotz Kriegsausbruch, Inflation, Zinsanstieg und Corona-Spätfolgen zeigt uns die Bilanz, dass der Munich Airport Business Park weiterhin sehr attraktiv für internationale und lokale Unternehmen ist“, sagt Alexander Mademann von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Hallbergmoos.

Wie eine Auswertung der Wirtschaftsförderung Hallbergmoos zeigt, erstrecken sich die Neu- und Nachvermietungen über viele verschiedene Objekte. „Am MABP finden Mietinteressenten in Bezug auf Größe, Architektur und Ausstattung grundlegend unterschiedliche Gebäude. Das spricht eine breite Palette potentieller Mieter an“, erläutert Mademann. Unternehmen aus Branchen wie Hightech, Automotive, Life Science (Biotech), Pharma oder Luftfahrt mieten vor allem wegen der zentralen Lage und der Nähe zum Flughafen München. „Besonders auffallend ist die hohe Quote an Nachvermietungen. Sie zeigt, dass Unternehmen, die bereits am Standort gemietet haben, sehr zufrieden sind und hier bleiben“, erläutert der Hallbergmooser Wirtschaftsförderer.

Am Markt sehr gut behauptet hat sich der Gebäudekomplex Hub Eight in der Lilienthalstraße, Ecke Am Söldnermoos, der aus acht individuell nutzbaren Gebäuden besteht, die ursprünglich von einem Pritzker-Preisträger entworfen wurden. Die Eigentümer haben den Gesamtkomplex zuletzt vollumfänglich revitalisiert. Das Ergebnis ist eine campusartige Bürolandschaft mit viel Freizeitflächen und einer New Work-Atmosphäre. Die Sanierung hat einige Neumieter überzeugt. Darunter die zur dänischen Unternehmensgruppe Maersk gehörende Firma Damco Germany, sowie auch die Xpedite Diagnostics GmbH, Fermator Deutschland und Mute. Die vier Firmen mieten insgesamt etwa 3.000 Quadratmeter. Zudem haben drei Bestandsmieter ihre Verträge für eine Fläche in der Größe von 12.500 Quadratmetern verlängert.

Andreas Wißmeier, Geschäftsführer der Rock Capital Group, äußert sich ebenfalls sehr zufrieden. „Das Objekt Skygate hat sich als feste Adresse und neuer Biotech-Hub am Standort Hallbergmoos etablieren können – insbesondere wegen der einzigartigen Mischung aus Hotel-, Büro- und Laborflächen“, sagt er. Die Rock Capital Group hat das Skygate in der Zeppelinstraße vor einigen Jahren erworben, umfangreich revitalisiert und neupositioniert. Von großer Bedeutung sind die Labore, um die sich mittlerweile ein Biotech-Cluster mit knapp 20.000 Quadratmetern gebildet hat. Die bereits gelungene Ansiedlung von Unternehmen aus der Healthcare- und Life Science-Branche zieht das nachhaltige Interesse weiterer Branchenteilnehmer auf sich, die am Standort auf eine nachweisbare Expertise in der Errichtung von S1- und S2-Laboren treffen. 2022 haben im Skygate drei neue Mieter fast 12.500 Quadratmeter angemietet. Zudem wurde ein Mietvertrag mit 700 Quadratmetern verlängert.

Marco Sommer, Director bei AURELIUS Real Estate, freut sich ebenfalls über Neuvermietungen von 6.000 Quadratmetern im Gebäude TheFourtyFive. Sommer blickt positiv auf die weitere Entwicklung. „Die Umstellung des Büroangebots auf multifunktionale Flächen schafft deutlich mehr Nachfrage auf Mieterseite“, sagt er.

Leonhard Otscheret, Geschäftsführer und alleiniger Anteilshaber der Pegasus Vermögensverwaltung GmbH & Co., verzeichnet in seinem Gebäude Pegasus in der Zeppelinstraße drei Nachvermietungen von knapp 1.000 Quadratmetern. Darüber hinaus haben 2022 sechs Unternehmen rund 2.300 Quadratmeter im Pegasus neu bezogen.

Neuzuwachs meldet auch das Airport Business Centre (ABC) am Söldnermoos. Dort konnten 2022 neun Büroflächen über gut 2.000 Quadratmeter neu- und nachvermietet werden. Zu den neueren Mietern zählt unter anderen Bentley Motors.

Das Objekt Albatros in der Lilienstraße steht gleichfalls hoch im Kurs. Dort konnten laut des zuständigen Asset Managers sechs Mietverträge abgeschlossen werden. Insgesamt wurden 2.629 Quadratmeter verlängert und zusätzlich Flächen an ein international agierendes Logistik-Unternehmen neu vermietet.

Seit der Eröffnung des Münchner Flughafens 1992 verkörpert der Munich Airport Business Park (MABP) als starker Business-Standort die besten Visionen aller beteiligten Projektpartner. Hinter dem Business Park stehen die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Hallbergmoos, die Flughafen München GmbH und zahlreichen Investoren, die sich gemeinsam zu einer Standortinitiative zusammengeschlossen haben. Mit dem MABP haben sie einen lebendigen Büropark direkt neben dem Flughafen München geschaffen, einem der wichtigsten Verkehrsflughäfen Deutschlands. Ob Hightech, Automotive, Life Science (Biotech), Pharma oder Luftfahrt: Auf 186.700 Quadratmetern Bürofläche haben sich 260 Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen niedergelassen. Der Branchenmix erlaubt es Firmen nicht nur, sich schnell zu integrieren, sondern auch erfolgreich Synergien zu nutzen. Mit seiner Vielfalt fügt sich der MABP ebenso in den Wirtschaftsstandort Hallbergmoos ein, der mit 1.600 angesiedelten Betrieben zu den vielschichtigsten der Metropolregion München zählt.

