EQS-News: Pro BoutiquenFonds GmbH: Favoritenwechsel bei den Boutiquenfonds

Die Anleger wenden sich bei den Fonds unabhängiger Asset Manager von Multi-Asset-Fonds ab und entdecken Rentenfonds neu: Der Marktüberblick "BoutiquenFonds Radar" für das 2. Quartal 2023 zeigt eine deutliche Verschiebung der Anlegergunst. Die scharfe Zinswende im vergangenen Jahr hat dazu geführt, dass Anleger vermehrt auf Rentenfonds setzen und von vielen bisherigen Favoriten der Hitlisten abrücken. Die Top-10-Fonds nach Fondsvolumen zeigen im Vergleich zum Vorquartal nur wenige Veränderungen. Allerdings muss der Optoflex-Fonds seinen 8. Platz aufgeben und fällt auf den 10. Platz zurück. Grund hierfür ist ein Managerwechsel, der vermutlich einige Anleger verunsichert hat und zu einem deutlichen Mittelabfluss geführt hat. Bei den Top-10-Fondsboutiquen nach Mittelaufkommen behauptet sich Gané weiterhin an der Spitze. Dickemann Capital rückt auf den zweiten Platz vor, dank beeindruckender Absatzzahlen im zweiten Quartal. Zudem schafft es Fountain Square als neue Gesellschaft direkt unter die Top 10. Auch Adressen wie FAM und Zantke profitieren von der wiedererwachten Lust der Anleger auf Anleihen. Die wichtigsten Ergebnisse des "BoutiquenFonds Radar" für das 2. Quartal 2023 im Überblick: Gesamtvolumen aller Boutiquenfonds steigt in Q2 um 1 Mrd. € auf 146,3 Mrd. €.

Das Mittelaufkommen bleibt weiter negativ mit 1 Mrd. € im 2. Quartal.

Anleihenfonds verzeichnen Nettozuflüsse von 0,7 Mrd. € im Q2.

Die Assetklasse "Anleihen flexibel" sammelt fast 1 Mrd. € im Jahr 2023 ein.

Mischfonds verlieren in der Gunst der Anleger und müssen im laufenden Jahr knapp 1 Mrd. € abgeben.

Die Zahl der Fondsneuauflagen kommt fast zum Erliegen, es wurden lediglich 25 neue Fonds aufgelegt.

Dickemann Capital eröffnet die Jagd auf Gané beim Mittelaufkommen.

Im aktuellen Marktüberblick "BoutiquenFonds Radar" finden Sie zahlreiche weitere Informationen. Er liefert wertvolle Einblicke in die Entwicklung des Marktes und hilft Anlegern und Finanzexperten, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Download-Link



Zusätzlich steht auch die online-Version des BoutiquenRadars zur Verfügung, bei der interaktiv nach verschiedenen Kriterien (Stichtage, Assetklassen) gefiltert werden kann. Für weitere Informationen und detaillierte Auswertungen steht das Team von der Pro BoutiquenFonds GmbH gerne zur Verfügung. Kontakt:

Pro BoutiquenFonds GmbH

Ansprechpartner: Sven Hoppenhöft

Telefon: +49 69 348 717 463

E-Mail: sven.hoppenhoeft@boutiquenfonds.de

Website: www.boutiquenfonds.de Über Pro BoutiquenFonds GmbH:

Die Pro BoutiquenFonds ist der führende Anbieter von Marktanalysen und Informationen zu Boutiquenfonds und unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Unser Team aus erfahrenen Finanzexperten liefert regelmäßig fundierte Marktberichte und unterstützt Anleger und Finanzprofis bei ihren Investmententscheidungen.

