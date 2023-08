EQS-News: TBF und DONNER & REUSCHEL initiieren einen Think Tank für aktives Investieren

Emittent / Herausgeber: Donner & Reuschel AG, Investor Services / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz

TBF und DONNER & REUSCHEL initiieren einen Think Tank für aktives Investieren



02.08.2023 / 12:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



D&R Investor Services betreut unabhängige Asset Manager sowohl auf der strategischen wie auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die DONNER & REUSCHEL die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert D&R Investor Services über eine aktuelle Veröffentlichung des Kooperationspartners TBF Sales and Marketing GmbH. TBF und DONNER & REUSCHEL initiieren einen Think Tank für aktives Investieren Der Think Tank Active Investing soll ein Bewusstsein für komplexe Zusammenhänge schaffen, die kein Index lösen kann.

Erster Think Tank findet am 25.09.2023 online statt zum Thema Aktieninvestments.

Die Diskussionsrunde ist mit Jan F. Kallmorgen, Christine Kirbach, Carsten Mumm, Peter Dreide und Dr. Sabine Hampel hochkarätig besetzt.

Alle Informationen finden Sie auf https://www.tbfsam.com/think-tank-active-investing Singen, 02.08.2023 – TBF und DONNER & REUSCHEL haben zusammen den Think Tank Active Investing ins Leben gerufen. Die Denkfabrik (Think Tank) soll in Diskussionsrunden ein Bewusstsein für komplexe Zusammenhänge schaffen, denen sich aktive Investoren stellen müssen, um künftig noch profitabel und umsichtig Kapital investieren zu können. „Investmententscheidungen sowie die Beziehungen zwischen den jeweiligen Stakeholdern beruhen in erster Linie auf Vertrauen. In herausfordernden Zeiten, die wir aktuell erleben, möchten wir mit dem neu geschaffenen Format unseren Kunden und Geschäftspartnern einen Einblick geben, wieviel Engagement und herausragende Charaktere es benötigt, um künftig profitabel und nachhaltig investieren zu können“, so Heike Riedel, Head of Business Development Investor Services, Capital Markets von DONNER & REUSCHEL. Der Think Tank Active Investing soll keine Debatte zwischen Aktiv und Passiv entfachen, sondern Denkanstöße bieten, warum aktives Investieren ein fester Bestandteil eines jeden Portfolios sein sollte. „Die Wirtschaft ist im stetigen Wandel. Wir sollten mehr darüber nachdenken, wie unsere Investmentstrategien in jüngster Vergangenheit performt haben und wie der Manager künftige Marktgegebenheiten einschätzt. Eine Performance-Messung in der Vergangenheit ist einfach kein Garant mehr für eine künftige Wertentwicklung. Da müssen wir im Asset Management umdenken, so wie viele Sektoren eben auch“, so Dirk Zabel, Geschäftsführer der TBF Sales & Marketing. Der erste Think Tank Active Investing findet am Montag, den 25.09.2023 online statt. Zum Thema Aktieninvestments treffen sich hochkarätige Gäste in Hamburg: Jan F. Kallmorgen, Managing Partner und Gründer, Berlin Global Advisors GmbH, Buchautor „Das geopolitische Risiko. Unternehmen in der neuen Weltordnung.“

Christine Kirbach, CHRO, Elektrobit Automotive GmbH, Buchautorin „33 Werkzeuge für das digitale Zeitalter” und „Zukunft (mit) Personal”

Carsten Mumm, Chefvolkswirt, DONNER & REUSCHEL AG

Peter Dreide, CIO und Gründer von TBF

Dr. Sabine Hampel, Head of Portfoliomanagement Equities, EB-SIM GmbH

Moderation durch Leila Summa, Gründerin & Geschäftsführerin, Play to Change GmbH Die Agenda sowie den Anmeldelink finden Sie hier: https://www.tbfsam.com/think-tank-active-investing Über DONNER & REUSCHEL Investor Services Seit mehr als 20 Jahren steht DONNER & REUSCHEL für Zuverlässigkeit und Kontinuität – im Hinblick auf die vielfältigen Bedürfnisse seiner Kunden. Der Bereich D&R Investor Services I Capital Markets ist sowohl Motorraum als auch Knotenpunkt für sämtliche Dienstleistungen, die KVGen, Fondsinitiatoren und Asset Manager benötigen: Alle strategischen und operativen Themenfelder rund um das Thema Fondsgeschäft werden durch die verschiedenen Teams wie Business Development, Client Management, Marketing & Sales Support, TradingDesk sowie den einzelnen Vertragsteams der Verwahrstelle abgebildet. „Customer first“ - bei uns stehen die Kundenzentriertheit und der damit einhergehende Servicegedanke an erster Stelle! Über TBF TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager von mehr als 1,2 Milliarden EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds. TBF ist auf die Unternehmensanalyse spezialisiert und setzt im Anleihenbereich langjährig erprobte risikoadjustierende Strategien ein. Gepaart mit einem eigenentwickelten Risikomodell können somit unterschiedliche Strategien in Publikums- und Spezialfonds umgesetzt werden. Der regionale Fokus liegt auf Nordamerika, Europa und Asien. Seit der Gründung der TBF Global Asset Management GmbH im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Die Partner und Kunden der TBF profitieren von einer offenen Kommunikation, kurzen Entscheidungswegen und einer professionellen Aufstellung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tbfsam.com/



Presseanfragen Michaela Lamers, Head of Marketing & Communications, TBF Sales and Marketing GmbH, Langenhorner Chaussee 666, 22419 Hamburg, Telefon: +49 40 308 533 522, E-Mail: michaela.lamers@tbfsam.com





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.