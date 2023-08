EUR/USD: Weiter im Ausverkauf

Insgesamt blickt das war EUR/USD seit Ende September letzten Jahres auf eine weiterhin intakte Aufwärtsbewegung zurück, diese reichte in einem ersten Schritt an 1,1032 US-Dollar heran, ab Februar dieses Jahres ging es dann nur noch in kleinen Schritten auf 1,1275 US-Dollar und somit dem Zielniveau aus Januar 2022 weiter rauf. Dort angelangt drehte der Wert und fiel in einem ersten Schritt auf 1,1032 US-Dollar zurück, diese Unterstützung vermochte jedoch zu keiner Stabilisierung zu verhelfen. Nun nährt sich das Paar seiner zweiten kurzfristigen Zielmarke an, an der die reale Chance auf eine Stabilisierung gegeben ist.

Bis September nachrichtenlos

Wie die jüngste Entwicklung bei EUR/USD zeigt, sind weitere Verluste stark anzunehmen, insbesondere in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements verlaufend bei 1,0879 US-Dollar. Erst dort wird dem Paar eine ernsthafte Stabilisierung zugetraut, eine überschießende Verkaufswelle könnte sogar noch einmal in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 1,0784 US-Dollar talwärts reichen. Grundsätzlich könnte an dieser Stelle noch ein Short-Investment in Erwägung gezogen werden, allerdings unter sehr stark erhöhten Risiken. Auf der Oberseite würde es eines Kurssprungs mindestens über 1,1095 US-Dollar bedürfen, damit erneut die aktuellen Jahreshochs bei 1,1275 US-Dollar angesteuert werden können.