MICROSOFT - Strauchelt das Börsen-Superschwergewicht?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 329,970 $ (Nasdaq)

Am mittelfristigen Zielbereich um 370,00 USD wurde der Höhenflug der Microsoft-Aktie vorerst gestoppt und von einer Korrektur abgelöst, die schon vor den Quartalszahlen mit dem Unterschreiten von 342,16 USD ein bärisches Signal lieferte. Seither setzte die Aktie die Korrektur ohne Gegenwehr seitens der Käufer fort und erreicht jetzt schon den Support bei 327,00 USD.

MICROSOFT - Aktie vor Korrekturausweitung

Eine normale Gegenbewegung in einem intakten Aufwärtstrend hätte jetzt noch ein wenig Potenzial bis ca. 325,00 USD, aber spätestens dort sollte die Hausse reaktiviert werden. Bullisch wäre in diesem Zusammenhang der Anstieg über 349,67 - 351,89 USD zu werten. Ihm könnte eine Kaufwelle bis 366,78 und später 380,00 USD folgen.

Allerdings müssen sich die Bullen dafür gehörig ins Zeug legen. Die mangelnde Kaufbereitschaft der letzten Tage lässt eher das Gegenteil vermuten. Unter 325,00 USD wäre das nächste kleine Verkaufssignal aktiv und die Aktie dürfte die Korrektur entsprechend beschleunigen. In diesem Fall sollte sie die Unterstützung bei 315,82 USD und die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 306,60 USD anvisieren. An dieser Stelle könnte die Hausse allerdings in eine neue Runde gehen und gleichzeitig ein Abverkauf bis 294,18 USD verhindert werden.

Microsoft Chartanalyse (Tageschart)

Für Sie war dieser Beitrag interessant? Kennen Sie sich auch schon mit Zig-Zags, Triangles und Flats aus? Wie wäre es mit zwei Schnupperwochen mit dem bekanntesten Elliott-Wellen-Spezialist im deutschsprachigen Raum? Testen Sie jetzt 14 Tage lang den Premium-Service Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje Hinzu kommen exklusive Live-Trading-Webinare, bei denen Sie André Tiedje bei seiner legendären, eigens entwickelten Strategie über die Schulter schauen können.

Mehr zu Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)