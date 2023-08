TAGESVORSCHAU: Termine am 3. August 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 3. August 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 06:30 CHE: Oerlikon, Q2-Zahlen (Call 10.30 h) 06:45 CHE: Adecco, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lastminute, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Swiss, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (11.00h Telefon-Pk) 07:00 DEU: Lufthansa, Q2-Zahlen (11.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h PK, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen (9.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, (9.00 h Call) 07:00 DEU: Rational, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: SES Gobal, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h) 07:15 DEU: Dic Asset, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Süss MicroTec, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 15.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Baywa, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 h Analystenkonferenz, 10.30 h Pk) 07:30 DEU: Bike24, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Cliq Digital, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk) 07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen 07:30 DEU: ElringKlinger, Q2-Zahlen (13.00 h Telefonkonferenz) 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen (8.30 h Pk) 07:30 DEU: SGL Carbon, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Süss MicroTec, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, Q2-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen 07:50 DEU: 1&1, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: PVA Tepla, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Next, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung 11:55 DEU: Ionos, Q2-Zahlen 12:00 USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q2-Zahlen 15:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen 22:00 USA: Cigna, Q2-Zahlen 22:00 USA: Booking, Q2-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen 22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen 22:05 USA: Airbnb, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen DEU: KBA, VDA, VdIK, Kfz-Neuzulassungen 7/23 TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/23 08:00 DEU: Handelsbilanz 06/23 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 07/23 09:15 SPA: PMI Dienste 07/23 09:45 ITA: PMI Dienste 07/23 09:50 FRA: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 06/23 10:30 GBR: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/23 13:00 GBR: BoE Zinsentscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Produktivität Q2/23 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Industrie Auftragseingang 06/23 16:00 USA: Langlebige Güter 06/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index 07/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Wirecard-Verfahren geht nach 58 Prozesstagen in die Sommerpause, München 10:00 DEU: Vorstellung der Studie «Umweltbewusstsein in Deutschland 2022» mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht Solarpark Klein Rheide 14.45 Statement Habeck DEU: Deutscher Bauernverband veröffentlicht zweiten Zwischenbericht zur Getreideernte 2023

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi